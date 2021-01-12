微软 Win10 全新操作中心设计曝光：类似 Windows 10X 融合版

IT之家1月12日消息 外媒 Windows Latest 报道，根据在 Windows 10 预览版中发现的新代码参考，微软可能会给 Windows 10 中的 Action Center(操作中心)的界面进行一次大修。

Windows 10 操作中心可能很快就会使用 Windows 10X 的 UI 组件，以提高所有产品的一致性。

Windows 10X 带有新的操作中心体验，它基于与 Windows 10 中相同的方案，但它以不同的方式提供对设置和通知 / 警报的访问。

在 Windows 10X 上，操作中心分为两个面板，当你收到通知或展开快速操作标签时，用户界面会自动调整，如下所示。

▲Windows 10X 操作中心

在 Windows 10 常规系统预览版中，微软现在正在测试类似 Windows 10X 的融合操作中心体验，在 Windows 10 中，操作中心将被分成两个不同的面板——通知（应用提醒）和快速操作（设置）。

例如，通知将在自己的对话框中分开，每个条目都会显示消息和应用程序的名称。快速操作将出现在屏幕底部，如下所示。

IT之家获悉，从技术上来说，它与 Windows 10 中的方法相同，快速操作与 Windows 10 上的几乎相同，但微软引入了对上下文菜单中的图标和 Fluent Design 亚克力效果的支持，这意味着当你打开操作中心时，桌面背景图片将可见。

Windows 10 新的操作中心还处于早期开发阶段，目前它的外观与 Windows 10X 上的操作中心有所不同。微软计划将操作中心分为两个面板，其中快速操作将出现在最下方，而通知将出现在上方的独立面板中。

根据报道，Windows 10 重新 UI 设计代号为 “太阳谷”，可能会在 2021 年 10 月亮相，RTM 构建版本将在 2021 年 6 月完成。