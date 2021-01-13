消息称腾讯任天堂 Switch 国行出货量已超 100 万台

IT之家1月13日消息 据路透社香港报道，任天堂在中国的合作伙伴腾讯控股有限公司周一表示，自 2019 年底推出该设备以来，任天堂已在中国大陆地区发货了 100 万台 Switch 游戏主机。

这家日本公司于 2019 年 12 月与中国最大的视频游戏和社交媒体发行商腾讯合作在中国大陆地区推出 Switch 主机，以扩大家用便携式设备的覆盖范围。

咨询机构 Niko Partners 数据显示，腾讯发布官方数据表明，任天堂已经超过微软和索尼，成为中国大陆地区最大的游戏机销售商。

Niko Partners 分析师 Daniel Ahmad 表示，这一百万台的销售数字比索尼 PlayStation 4 和微软 Xbox Xbox One 同期的销售总和还高。

IT之家获悉，报告称，早期的销售受到有限可用游戏以及 COVID-19 疫情大流行的限制，但后来由于该地区流行的家庭健身游戏《健身环大冒险 (Ring fit Adventure)》于去年 8 月发行而受到提振。

腾讯发言人称，以 2099 元人民币的价格销售是一个良好的开端，并表示 “在 Nintendo Switch（国行版）上发布的游戏受到了市场的好评。”

任天堂预测，在全球范围内，截至 2021 年 3 月的一年中，Switch 的销量将达到 2400 万台。

微软 Xbox 于 2014 年进入中国大陆地区，索尼的 PlayStation 4 游戏机于一年后进入。

到目前为止，腾讯已经为国行 Nintendo Switch 发行了 13 款游戏，但是诸如《塞尔达传说 : 荒野之息》和《动物森友会》之类的热门游戏尚未获得批准。

Niko Partners 预测，由于 Switch 的成功和下一代游戏机的推出，中国的游戏机市场收入到 2024 年将达到 21.5 亿美元，是 2019 年的两倍。Niko 的 Ahmad 表示，为 Nintendo Switch 发行的大多数游戏都是本地开发商提供的。