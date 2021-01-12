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2099 元，马力欧限定版 NS 主机套装将于 2 月 12 日发售

2021/1/12 23:11:44 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家1月12日消息 继官方公布后，腾讯今日也正式宣布，Nintendo Switch 马力欧限定版主机套装（马力欧特别版）将于 2 月 12 日发售，售价不变仍为 2099 元

该版本以 “超级马力欧”为主题，采用马力欧的主题色红 X 蓝进行特别设计，附带便携包和屏幕保护膜等。此外，除主机外，该套装的基座、Joy-Con、Joy-Con 腕带、Joy-Con 握把等均采用了马力欧的主题色红和蓝进行设计。

IT之家了解到，该套装包含以下内容：

・ Nintendo Switch 主机 (特别设计）

・ Nintendo Switch 基座 (特别设计)

・ Joy-Con (左)/(右)(特别设计)

・ Joy-Con 腕带 (特别设计)

・ Joy-Con 握把 (特别设计)

・ Nintendo Switch 电源适配器

・高速 HDMI® 线

・安全使用须知

・ Nintendo Switch 便携包 (马力欧限定版)

・ Nintendo Switch 屏幕保护膜

任天堂 Switch 马力欧限定版主机套装将于 2021 年 1 月 14 日 11:00（北京时间） 在官方微信商城、Nintendo Switch 京东官方旗舰店、Nintendo Switch 天猫官方旗舰店等各大平台上架并开启预售，喜欢的小伙伴可自行关注。

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关键词：腾讯任天堂Switch

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