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华硕推出 ROG Claymore II 机械键盘：带有可拆卸数字键盘

2021/1/13 8:56:05 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 1 月 13 日消息 华硕在 CES 2021 上公布了一款名为 ROG Claymore II 的全新机械键盘，专为游戏玩家设计，拥有可定制的宏键和全键 RGB 背光。这也是首款采用华硕自家 ROG RX 蓝色或红色光学键轴的键盘，号称拥有 1 亿次按键寿命。

这款键盘还带有专门的数字键盘，并且是可以拆卸的，通过磁力进行连接。数字键盘还提供了更直观的媒体控制功能，比如音量转盘。

ROG Claymore II 可以通过 USB-C 线连接，也可以通过 2.4GHz 无线连接。如果你以无线方式使用，内置的 4000mAh 电池应该可以持续使用 40 小时。华硕表示，USB-C 接口支持快速充电和其他设备的 USB 直通。这款键盘将于 2021 年第二季度发售，华硕还没有公布价格。

IT之家了解到，华硕还公布了其新款 ROG Gladius III 无线游戏鼠标，看起来与 Razer DeathAdder V2 相似，传感器支持高达 19000DPI，可以有线连接，也可以通过 2.4GHz 或蓝牙进行无线连接。华硕表示，这款鼠标的纯有线版本将在某个时间点发布。

值得一提的是，ROG Gladius III 允许用户更换开关，这样你就可以根据自己的需求找到合适的手感，甚至可以让你在三针机械开关和五针欧姆龙光学开关之间进行更换。

华硕并没有公布这款鼠标的价格和上市时间。

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关键词：华硕

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