Adobe 发布 Creative Cloud macOS Big Sur 版更新：修复 CPU 使用率 100% 错误 Bug

IT之家1月13日消息 外媒 9to5 Mac 报道，Adobe 为其 Creative Cloud 应用推出了软件更新，解决了一些 Mac 用户在升级到 macOS Big Sur 后出现的严重问题——CPU 使用率在 100% 左右。

IT之家获悉，在更新到 macOS Big Sur 之后，一些 Mac 用户 -- 似乎更多的是使用 16 英寸 MacBook Pro 用户——发现了一个问题，Creative Cloud 后台进程几乎使用了 100% 的 CPU，受影响设备的风扇会全速运转。

用户通过查看 Activity Monitor 发现是 CCXProcess 和 CCLibrary 后台进程导致了这个问题。

上周 Adobe 追踪到了这个问题，今天新的更新有了解决方案。Adobe 员工 Mariia 确认 CCXProcess 4.1.3 是包含 Creative Cloud bug 修复的更新。

你可以通过打开 Creative Cloud Mac 应用 >点击菜单栏中的 Creative Cloud>关于 Creative Cloud，来检查你的 Mac 上是否已经获得了更新。

值得注意的是，Adobe 的 CC 中唯一针对 M1 Mac 进行优化的是 Lightroom (Premiere M1 支持还处于测试版)，而其余官方支持的套件仍在进行开发中。