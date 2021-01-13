强烈建议卸载，Adobe Flash 正式被禁用：25 年的统治时代结束

IT之家1月13日消息 外媒 MacRumors 报道，几周前，Adobe 公司放弃了对 Flash Player 的支持，出于安全考虑，继续强烈建议所有用户立即卸载浏览器插件。而从今天开始，Adobe 更进一步，完全屏蔽了 Flash 内容。

一个时代的结束

IT之家获悉，当用户试图在 Chrome 等浏览器中加载 Flash 游戏或内容时，现在内容无法加载，而是显示一个小横幅，引导到 Adobe 网站的 Flash 停止页面。虽然这一天早已到来，许多浏览器早在几年前就默认禁用 Flash，但对于 1996 年由 Macromedia 首次推出、2005 年被 Adobe 收购的 Flash 来说，这 25 年的时代正式结束。

“由于 Adobe 将在 2020 年 12 月 31 日之后不再支持 Flash Player，Adobe 将从 2021 年 1 月 12 日开始阻止 Flash 内容在 Flash Player 中运行，Adobe 强烈建议所有用户立即卸载 Flash Player，以帮助保护他们的系统。”页面上写道。Adobe 在 Mac/Windows 上卸载 Flash 时提供了说明，但需要注意的是，苹果在去年的 Safari 14 浏览器中直接取消了对 Flash 的支持。

Adobe 在 2017 年首次宣布了停止使用 Flash 的计划。该公司解释说：“HTML5、WebGL 和 WebAssembly 等开放标准多年来不断成熟，是 Flash 内容的可行替代品”。

Adobe 不打算再发布 Flash Player 更新或安全补丁，因此强烈建议用户卸载该插件。

多年来，Flash 因大量安全漏洞而声名狼藉，使 Mac 和 PC 用户面临恶意软件和其他风险，迫使微软和苹果等厂商不遗余力地进行安全修复。

苹果联合创始人、前 CEO 史蒂夫 · 乔布斯在 2010 年的一封公开信中提出了他的 “对 Flash 的看法”，批评 Adobe 的软件可靠性、安全性和性能都很差。乔布斯还表示，苹果 “不能任由第三方决定是否以及何时将我们的增强功能提供给我们的开发者。”

Flash 的停用应该不会对大多数用户造成严重影响，因为许多流行的浏览器已经远离了该插件。此外，iPhone 和 iPad 用户不会受到这一变化的影响，因为 iOS 和 iPadOS 从未支持过 Flash。