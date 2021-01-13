消息称手游《红警 OL 》遭 “封杀”，腾讯回应：将于近期更新

IT之家 1 月 13 日消息 据第一财经、财经网等报道，近日，多家网站传出一则消息称，因与网游《红警 OL》的开发团队产生纠纷，腾讯游戏强势停止了《红警 OL》的正常运营，引起玩家强烈不满。

日前，企查查信息显示，字节跳动入股有爱互娱 5.9% 股份，并通过全资子公司 “止于至善”收购有爱互娱旗下一家公司。据《红警 OL》玩家称，该消息公布后，腾讯方面反应迅速，关闭《红警 OL》在绝大部分安卓渠道的下载，以及心悦俱乐部里关于红警的所有内容。之后，腾讯又通过游戏内广告以及发放福利引导玩家放弃红警 OL 转至其旗下另外两款同类手游鸿图天下手游及乱世王者手游，同时停止了所有《红警 OL》新活动内容。

IT之家获悉，资料显示，《红警 OL》是国内唯一获得 EA 正版授权的红警手游，由有爱互娱负责研发，腾讯独家代理发行。

2020 年 11 月 23 号，有爱互娱官方微博针对《红警 OL》2 周年庆典活动未如期更新等问题发布公告：“研发团队为准备两周年庆典内容加班 2 个月，但后期被腾讯互娱方面告知《红警 OL》不可以更新新内容。我们第一步是积极跟发行方腾讯互娱进行沟通，请求对方开放内容更新的权限，没有得到许可；之后我们又跟版权方一起推动内容更新的许可权利，也没有取得成功。”

据财经网报道，2021 年 1 月 12 号，针对《红警 OL》无故停更等问题，腾讯互娱相关负责人表示：“我们与研发方已达成一致，将于近期进行持续的版本内容更新，具体计划请以官方公告为准，请大家留意近期公告。”