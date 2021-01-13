声阔发布 Liberty Air 2 Pro 无线耳机：尝鲜价 799 元，5 合 1 多场景降噪

IT之家1月13日消息 1 月 13 日，声阔在洛杉矶举行了 2021 年首场新品发布会，其 2021 年旗舰级新品——声阔 Liberty Air 2 Pro 真无线降噪耳机（声阔降噪舱）上市。

声阔降噪舱推出 5 合 1 多场景降噪功能，包含通勤、户外、室内 3 种降噪模式，满足用户在工作、生活多场景下的主动降噪需求，体感更舒适。除此以外，声阔降噪舱还设置了完全通透模式及人声通透模式，其中人声通透模式让用户在飞机、地铁等嘈杂环境下既能降低噪音，又能与人正常沟通交流。



新品还采用了双馈 ANC 降噪技术，并设置自由调节降噪等级功能。

声阔降噪舱独有的 HearID 2.0 声纹自调节技术可带来最佳听音体验。

声阔搭载的 HearID 技术能根据每个人在不同频率上的听力敏感性，为用户提供个性化定制音效。而此次新品搭载全新升级的 HearID 2.0 声纹自调节技术，用户可对音乐类型、音效进行双重优化，获得更符合其个人偏好的音质体验。

而对于发烧友们普遍关注的声音还原及高音表现问题，新品采用了领先的 10 层高硬度镀膜材质，带来了更胜一筹的声音还原度及高音表现。

新品还支持 6 麦克风通话降噪、4 种时尚配色、9 种耳塞尺寸、26h 超长续航等亮点。

IT之家获悉，声阔降噪舱将于 1 月 13 日开启预售，原价 999 元，新品尝鲜价为 799 元。