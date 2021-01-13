腾讯音乐：腾讯持股 56%，或成港股二次上市法团持股第一家

去年 10 月 30 日，港交所发布公告表示，新豁免安排下，采用法团不同投票权架构的合资格发行人也可在香港申请第二上市。具体要求包括：

1）创新性公司；

2）市值至少 400 亿，或至少 100 亿盈利超 10 亿港元；

3）截止 2020 年 10 月 30 日，其必须持有发行人股本附带的股东投票权至少 30%；

4）英美上市，业务以大中华为重心的发行人。



华兴证券（香港）首席经济学家兼首席策略分析师庞溟表示，2018 年至 2019 年间，有道、腾讯音乐娱乐、虎牙等三家采取企业版同股不同权架构的公司先后赴美上市。

根据港交所新规，这些公司都在纳斯达克市场做第一上市，第一大法团股东持股都超 30%。其中，腾讯音乐市值超 400 亿，符合条件；而虎牙、有道不满足市值或盈利要求，庞溟表示，未来满足条件后虎牙、有道有望赴港二次上市。

腾讯音乐 2020 年二季度营收为 69.3 亿元，同比增长 17.4%，二季度成本为 47.6 亿元，同比增长 20.3%，净利润为 9.39 亿元，同比增长 1.3%，净利润率为 13.5%。

分业务来看，来自在线音乐服务业务营收为人民币 22.2 亿元，同比增长 42.2%，主要由于来自音乐订阅的营收强劲增长，付费用户人数增长了 51.9%。

腾讯音乐 A 类股一票有一票投票权，B 类股一票有 15 票投票权。腾讯持股腾讯音乐 55.6%，拥有 78.7% 的投票权。

公司董事全部腾讯系背景，董事局主席汤道生，目前担任腾讯高级执行副总裁兼社交网络事业群总裁。

去年 10 月 30 日，港交所发布公告表示，新豁免安排下，采用法团不同投票权架构的合资格发行人也可在香港申请第二上市。腾讯音乐如果成功赴港上市，有望成为第一家法团持股的第二上市新股。