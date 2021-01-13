2099 元，腾讯任天堂 Switch 马力欧限定版主机套装（马力欧特别版）2 月 12 日发售

IT之家1月13日消息 腾讯 Nintendo Switch 官方发布，以 “超级马力欧”为主题，采用马力欧的主题色红 X 蓝进行特别设计的限定版主机套装，将于 2 月 12 日在全球同步上市。主机套装附带便携包和屏幕保护膜，官方建议零售价 2099 元，价格与普通版 Nintendo Switch 保持一致。
与普通版 Nintendo Switch 一样，你可以在主机上游玩游戏软件或使用《跳绳挑战》、腾讯视频等实用工具。
IT之家获悉，主机，基座，Joy-Con，Joy-Con 腕带，Joy-Con 握把等均采用了马力欧的主题色红和蓝进行设计。
主机机身采用不同颜色还是第一次。
便携包上的花纹的设计灵感也来源于马力欧的服装。
正面
反面
套装内容
Nintendo Switch 主机 (特别设计）
Nintendo Switch 基座 (特别设计)
Joy-Con (左)/(右)(特别设计)
Joy-Con 腕带 (特别设计)
Joy-Con 握把 (特别设计)
Nintendo Switch 电源适配器
高速 HDMI® 线
安全使用须知
Nintendo Switch 便携包 (马力欧限定版)
Nintendo Switch 屏幕保护膜