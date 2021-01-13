2099 元，腾讯任天堂 Switch 马力欧限定版主机套装（马力欧特别版）2 月 12 日发售

IT之家1月13日消息 腾讯 Nintendo Switch 官方发布，以 “超级马力欧”为主题，采用马力欧的主题色红 X 蓝进行特别设计的限定版主机套装，将于 2 月 12 日在全球同步上市。主机套装附带便携包和屏幕保护膜，官方建议零售价 2099 元，价格与普通版 Nintendo Switch 保持一致。

与普通版 Nintendo Switch 一样，你可以在主机上游玩游戏软件或使用《跳绳挑战》、腾讯视频等实用工具。

IT之家获悉，主机，基座，Joy-Con，Joy-Con 腕带，Joy-Con 握把等均采用了马力欧的主题色红和蓝进行设计。

主机机身采用不同颜色还是第一次。

便携包上的花纹的设计灵感也来源于马力欧的服装。

正面

反面

套装内容