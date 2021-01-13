比特币暴涨后的矿机商家：再火也不敢屯货了

1 月 8 日，比特币涨至 4 万美元关口上方，最高至 40402 美元。

尽管随后几日，比特币再次经历 “过山车”式的起伏，但最终仍回升至 38000 美元上方。与此同时，有消息称随着比特币价格上涨，华强北矿机一机难求，部分主流型号矿机价格甚至翻番，原本 23000 元的矿机卖到了将近 40000 元。而大量新一代显卡，如 RTX30 系列以及 RX6000 系列也都让 “工头”包圆，一卡难求。

事实是否真的如消息所说的，比特币价格暴涨再次激活了华强北的矿机销量？华强北各商城内遍地矿机的景象是否还会再次出现？无数商家面对这次热潮又是怎样的一番心态？

矿机脱销、显卡涨价：库存终于清了

“前年（2019 年）春节后，华强北矿机商家纷纷倒闭只剩下一成不到。”

受 2018 年比特币价格大跌的影响，市场对于矿机的需求走低，华强北原本几百家矿机档口、铺面陆续关店撤场。张弛（化名）便是退场商家之一，如今，他重新在赛格华强电子世界盘下了一米柜台，销售起了监控设备。

聊及 2018 年那次市场暴跌，如今他仍心有余悸。最严重时，张弛的店里积压了近五百台各品牌矿机，真的是差一点儿一夜白头。

自从关掉矿机的专柜之后，张弛也不再关心比特币及虚拟货币的消息，谁想到最近两周，陆续有顾客又开始上门询问矿机。“如今还在坚持做矿机的商家，大概只有十几家了吧，矿机库存都已经销售一空。”

或许是因为 “工头”在专营档口买不到矿机，便开始在商城内到处转悠，无论是销售什么的柜台都会问一问是否能够调配矿机货源，试图碰一碰运气。所以，张弛的安防柜台也没有被放过。

而那些曾经冷冷清清的矿机商店，现在每天都挤满了询问、订货的顾客，看得他和其它商家相当羡慕。张弛和好几位曾有合作的矿机商家闲聊后，发现如今的矿机价格确实涨疯了，“连二手矿机的价格也涨了三成。新机基本没有现货，只能订货，货期最长到三月。”

他告诉懂懂笔记，有一位一直 “坚守”的矿机商家透露，元旦至今店里已经销售了 1200 余台矿机，要不是店内库存有限，估计还能赶在春节前大赚一笔。而除了专门经营矿机的商家之外，有些心急的 “工头”更将 “发财”的希望，寄托在了新一代显卡上。

“现在（RTX）3070 要 6000 元，3080 基本破万了，而且还不一定能调到货。”在华强北经营电脑攒机店的吴老板透露，元旦开始，便陆续有顾客询问 RTX30 系列、RX6000 系列显卡，目前市场内的 RTX30 系列显卡都要加价，而且一卡难求。至于何时有货，谁都难以确定。

现在到店里询价高端显卡的，几乎都不是正儿八经打算自己攒机的顾客，而是 “矿工”甚至是矿场 “工头”。这些人打算购买显卡组装矿机，而吴老板也会转而推荐目前有货的 RX6800，或者是 RTX2080 显卡。

“你知道这群矿工到底有多疯狂？现在（RTX）2080 渠道拿货都要加 800 元了。”他告诉懂懂笔记，商城内除了电脑攒机店之外，有不少数码配件商家也在发动人脉资源，拼命寻找高端显卡货源。

即便显卡到货，也会在第一时间被商城内的矿机商高价买走，并组装进矿机里。通常一台矿机至少需要六块显卡，市场需求量巨大，这也就解释了为何市场中新一代显卡一卡难求，“卖组装电脑（攒机）哪比得上矿机挣钱？电脑一般只需要一块显卡。”

显然，比特币价格大涨，矿机、显卡需求也跟着剧增。那么，华强北商家是否会再次掀起矿机生意热潮？

遍地矿机，辉煌难现：不敢继续跟了

“羡慕归羡慕，我现在可不敢进货（矿机）。”

当问及矿机需求剧增，是否有计划再次进场销售矿机时，张弛摆了摆手笑着说道，如果是在安防产品基础上兼着销售矿机，帮有需要的顾客调调货源赚点中间费还行，“我们好几家以前做过矿机的伙计都聊过，再做矿机是不敢想了。”

2017 年，华强北之所以出现了大量改行销售矿机的商家，同样源于比特币大涨，最高峰时，比特币的价格曾逼近 19000 美元关口，行业内无论 “矿工”还是 “工头”都在大肆求购矿机显卡。

“我就是那时改行卖矿机的，最火的时候同层数码柜台有将近三成都转卖矿机了。”但当张弛以及大批商家购入矿机，准备屯货居奇高价销售时，比特币价格开始暴跌，2018 年比特币价格跌了 80%，他们的生意也跟着黄了。

随着市场热情消退，华强北矿机开始大量滞销，原本上万元的品牌矿机，最后都以三、四千元价格亏本清仓，导致张弛和大量商家血本无归，最后悄然离场。

“后来还在销售矿机的店铺，也只是保留部分展示机，不敢屯货了，有需求再订。”张弛告诉懂懂笔记，即便此轮比特币大涨，市场再燃挖矿热情，矿机、显卡的销量激增，“受过伤”的商家普遍也坚持见款订货，要求买家先付三成定金。

毕竟，早在 2017 年便有矿机渠道商雇佣大量 “顾客”在商城内 “咨询”矿机，“询问”价格，营造出所谓的挖矿热潮。而这种营造出来的矿机需求氛围，吸引了大批商家转行代理、销售矿机产品，厂家也借此哄抬了矿机的价格。

在张弛看来，矿机需求大小，是紧随比特币价格涨幅的。而参考最近几年的数据，比特币价格已经经历了好几轮 “过山车”式的涨跌，即便 “工头”有购买矿机的欲望，也只不过是比特币价格上涨时出现的短期需求。

“今天（1 月 11 日）是 34000 美元，又跌了 12%，谁敢保证后势是涨还是跌。”张弛强调，此时如果商家头脑一热，盲目大量订购矿机，若比特币价格再次经历大跌，或将重演 2018 年时的库存积压悲剧。

“前两年的库存矿机，目前无论是算力还是收益比，都已无法满足现阶段的需求了。”张弛分析，目前市场需求量大、价格高涨的矿机，主要都是近一年内上市的，例如蚂蚁 S17、S19，再早上市的机型都已经卖不上价钱。

显然，即便比特币价格大涨、矿机需求短时激增，很多商家也不敢大肆购入矿机屯货，而是根据真实的订单，谨慎订货。一部分已经离场的、经营其它数码产品配件的柜台，更是只敢小范围内调货、不会盲目入场，避免重蹈惨痛覆辙。

显卡价高，风险不大：还能赚一阵子

“你那边有（RX）30 吗？70、80 都可以，2080 也行。”

短短一个小时内，吴老板已经打了好几通微信语音，询问同行是否有显卡可以调货。他告诉懂懂笔记，与矿机商家的谨慎小心不同，目前商城内几乎所有的电脑配件商、攒机商都在挖掘显卡货源，希望能够屯上一批。

由于部分品牌矿机订货周期已经排到了春节后，部分 “工头”实在是等不及了，因此陆续开始抢购最新一代显卡。尽管大部分显卡一卡难求，小部分有货的要大幅加价，但觉得有利可图的吴老板还是想冒一点儿风险，决定趁机捂一批货在手里。

“具体的（拿货价）不能说，但是一块 3080 至少能赚大几百吧。”吴老板介绍，原本部分 “工头”在选择矿机显卡时，主要倾向于华硕、蓝宝石、微星等一线品牌。但自从缺货之后，连二线品牌也开始抢了，只要有货基本上秒没。

如果客户非要制定品牌显卡，往往还要加价 1500~2000 元，商家的利润空间会更大，加上屯显卡比屯矿机风险低一些，如今无论经营什么产品的柜台，都在不遗余力地求购显卡，“你要说屯显卡有什么风险？只不过贵买贵卖而已，真的没风险。”

吴老板告诉懂懂笔记，即便比特币价格再次下跌，矿机需求消退，自己做的攒机生意还是要备货很多主流显卡。“那些品牌矿机滞销了，充其量就是一堆电子垃圾，但是好显卡需求再低它也还是显卡。”

显然，他并不担心屯货会产生滞销、亏损的问题。相反，吴老板的规划是只要价格合适，渠道只要出现一块显卡就要拿下一块。

显然，相比一般的品牌矿机而言，屯显卡风险低、利润高，尤其是产品迭代速度不及品牌矿机那般频繁，即便比特币价格后续再度走低，影响到了显卡的销量，顶多是无法加价，但可以平价售出。

结束语

在比特币此轮价格疯涨的带动下，华强北为数不多主营攒机业务、兼销显卡的商家可谓是赢家。而那些经历了 2019 年矿机销量 “强震”之后的部分矿机商家，态度都趋于谨慎，不再盲目屯货。他们宁可利润薄，也要控制好日后比特币价格起伏所产生的风险。

华强北的矿机生意未来还会继续，但大量商家转售矿机、商城内遍地矿机专柜的景象，将不会再现。