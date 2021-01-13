CDPR 总裁：正与索尼合作，希望尽早恢复《赛博朋克 2077》上架

1 月 13 日晚间消息，据报道，波兰视频游戏发行商 CDPR 首席执行官（CEO）亚当 · 基辛斯基（Adam Kicinski）今日表示，正与索尼合作，希望尽早让《赛博朋克 2077》恢复上架。

基辛斯基同时表示，目前还没有确切的上架时间表。他说：“我们还不知道重返 PlayStation 商店的具体日期。但我们一直在与索尼保持联系，努力确保这款游戏尽快回到索尼商店。”基辛斯基还补充说，该公司仍将按计划于 1 月和 2 月发布《赛博朋克 2077》的补丁。

《赛博朋克 2077》发售后出现了一系列技术故障，几乎无法在现世代 Xbox 或 Playstation 主机上运行，CD Projekt 为此公开道歉，该公司股价曾连续下跌，市值一度缩水 37%。

受此影响，索尼去年 12 月 18 日从 Playstation 商店中撤下了《赛博朋克 2077》。索尼当时表示，所有已在 PlayStation 数字商店购买《2077》的玩家可申请全额退款。不愿退款的玩家可以继续使用这款游戏，未来的更新不会受到影响。继索尼之后，微软也在官方社交媒体上宣布将为在微软商城购买《赛博朋克 2077》数字版的玩家退款，并提出了具体的退款政策。而 CDPR 当时在回应此事时态度不错，CDPR 称，索尼微软只是一视同仁，并不是针对 2077，CDPR 业务发展高级副总裁 Michal Nowakowski 当时说：“大家必须了解，索尼和微软在其商店页面中以数字方式发布的每种产品都有退款政策。尽管有各种各样的文章出现，说这些政策只是为我们（《赛博朋克 2077》）而开放，但事实并非如此，这些退款政策一直都在那里，它们不是专门为我们开放的。在 PSN 或微软商店购买了任何游戏的任何玩家都可以要求退款。”