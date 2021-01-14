森海塞尔发布 IE300 入耳式耳机：7mm 单动圈，售价 299 欧元

IT之家1月14日消息 森海塞尔于 CES 2021 发布了全新的动圈耳机 IE300。此款耳机为可换线设计，搭载 7mm 单动圈，阻抗为 16Ω。森海塞尔抛弃了祖传的 0.78mm 插针，而是采用了通用性更广、牢固度更高的 MMCX 接口，方便 HiFi 用户换线。

这款耳机本体十分小巧，采用黑色亚光树脂外壳，有着白色颗粒点缀。耳机本体仅重 4g。

森海塞尔表示，这款产品的 7mm 超宽带（XWB）换能器（动圈单元）采用了大量创新技术，振膜为惰性材料，没有任何纹路，能够最大化减小共振。森海塞尔工程师表示，IE300 的动圈单元的设计继承 IE800，从导管口径到长度的选择上，研发人员都花费大量时间进行设计，以确保 IE300 能够实现准确的音质。

这款耳机音腔设计有助于消除共振，前后具备平衡气压的导气孔。耳机的频响范围是 6Hz~20000Hz，灵敏度高达 124dB，THD 失真度 <0.08%。

IT之家了解到，森海塞尔也将为此款耳机提供官方 2.5mm、4.4mm 平衡耳机线。目前 IE300 在欧洲公布的价格为 299 欧元，约合人民币 2349 元，要低于同为单动圈的 IE800S。