消息称一加 9 Lite 将在印度和中国推出，搭载去年的骁龙 865

IT之家 1 月 15 日消息 据传，一加将在 3 月份推出其旗舰新机——一加 9，这些传闻有很多都表明一加将推出三款一加手机——一加 9、一加 9 Pro 和一加 9E。但现在看来，一加 9 系列不止有三款机型，而是四款，其中包括一加 9 Lite。

据爆料人 TechDroider 透露，据说一加 9 Lite 有两个型号，分别是 LE2100 和 LE2101，将在印度和中国发售，与一加 9 和 9 Pro 的区别在于，“Lite”版本将采用去年的骁龙 865 处理器，而不是最新的骁龙 888。有趣的是，一加 9E 也被传出搭载骁龙 865，这让我们不得不怀疑一加 9E 和 9 Lite 是否是同一款设备。它们有可能是同一款设备，或者至少非常相似，“Lite”机型将面向印度和中国市场，而 9E 将面向美国和欧洲市场。

说到一加 9 和 9 Pro，这两款智能手机都将搭载骁龙 888，再加上 8GB 的内存。据悉，一加 9 支持 120Hz 刷新率和 HDR。这款智能手机的分辨率为 2400×1080p（Full-HD+）。除此之外，还预装 Android 11。

目前我们对一加 9 Lite 了解不多，预计更多关于一加 9 系列的细节将在未来几天浮出水面，IT之家将保持关注。