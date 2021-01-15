贝索斯蓝色起源计划最早 4 月启动首次载人飞行

1 月 15 日早间消息，据报道，在经过多年的开发之后，杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）的私人太空公司蓝色起源（Blue Origin）提出了新的目标：在几个月之后，搭载第一批乘客前往太空边缘。

本周四，蓝色起源完成了新谢泼德（New Shepard）火箭助推器和乘客舱的第十四次试飞。这次成功试飞的代号为 NS-14，本次试飞首次使用了一个新的助推器和一个经过升级的乘客舱。

除了新的助推器和乘客舱之外，据悉 NS-14 的成功试飞，也是蓝色起源在首次将人送上太空边缘之前的最后一个步骤。

熟悉蓝色起源计划的消息人士透露，这次飞行是两次 “稳定配置测试飞行”中的第一次。稳定配置意味着，该公司计划本次飞行和下一次飞行之间，他们不会对火箭做出重大的改变。

另外，这些消息人士还透露，蓝色起源计划在 6 周之内进行第二次测试飞行，也就是 2 月底的时候。之后再过 6 周，也就是 4 月初，该公司计划启动首次载人飞行。

消息人士称，蓝色起源的下一次试飞，也就是 NS-15，还将包括人员装载的测试。该公司拒绝对新谢泼德火箭的计划置评。

一位消息人士表示，蓝色起源给新谢泼德火箭制定了大胆的时间表，每 6 周进行一次试飞的决定，是该公司高层领导人所决定的。去年 10 月，蓝色起源完成了其上一次试飞任务，即 NS-13，本次试飞原定的时间为 9 月，但是由于动力供应问题推迟到了 10 月份。

消息人士还指出，新谢泼德 NS-15 试飞的另一个有待完成的任务，就是对软件进行评估，他们表示，这些工作预计要到 3 月底甚至是 4 月才能完成。

新谢泼德的设计目的，是搭载机组人员经过太空边缘，达到超过 34 万英尺（大约 100 多公里）的高度。在返回地球之前，乘客舱会在零重力状态下在太空边缘停留数分钟，舱内巨大的窗户可以供乘客欣赏太空风景。火箭和乘客舱可以重复使用，助推器垂直返回降落，乘客舱则将依靠一套降落伞完成降落。

在进行 NS-14 任务时，蓝色起源对乘客舱进行了多项升级包括供宇航员与任务控制中心通话的音频推送系统、每个座位上都安装了新的乘员警报系统面板、减少舱内噪音的缓冲壁衬和声音抑制装置，以及用于增加空调和湿度控制的环境系统。

蓝色起源成立于 2000 年，创始人为贝索斯，该公司总部位于华盛顿肯特，当前拥有员工超过 3500 人。截止到目前，蓝色起源的新谢泼德火箭已经成功发生了 14 次，其中 13 次完成了火箭助推器的安全着陆。该公司一共制造了 4 个新谢泼德助推器，其中第四个在本周四成功发射，其第三台助推器已连续飞行 7 次。新谢泼德是一个完全自主的系统，上面没有机组人员。

通过出售部分亚马逊股票，贝索斯成立了蓝色起源并为该公司提供资金。虽然他此前表示，每年将出售大约 10 亿美元的亚马逊股票，从而为这家太空公司提供资金，但是近期贝索斯加大了亚马逊股票的出售力度，2020 年中他套现了价值 100 亿美元的股票。