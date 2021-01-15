王腾称小米 11 位列上周 4K-5K 价位段手机全渠道销量第一，消息称在旗舰机中仅次于 iPhone 12

IT之家1月15日消息 1 月 9 日，小米多位高管庆祝了小米 11 首战告捷，销量突破 50 万台。今天上午小米 11、小米 11 雷军签名版再次开售。

今天下午，小米公司 Redmi 产品总监王腾表示，收到了上周最新的数据统计报告，小米 11 在 4K-5K 价位段销量全渠道排名第一，安卓手机 4K+ 价位段销量排名第一。

随后，微博博主@数码闲聊站 发布消息称，根据数据报告，上周小米 11 确实是 4K-5K 价位段全渠道销量第一。在所有旗舰机里，销量仅次于 iPhone 12。即如果是按照 4K+ 价位段，上周销量第一是 iPhone 12 ，第二位是小米 11，第三位是 iPhone 11。

IT之家此前报道，小米 11 于今年1 月 1 日正式开售，开售 5 分钟卖出 35 万台。

小米 11首发了高通最新的骁龙 888 芯片， 采用 6.81 英寸 2K 四曲面 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率和 480Hz 触控采样率，采用一亿像素主摄，搭配 1300 万像素超广角镜头和 500 万像素长焦微距镜头。

其他方面，小米 11 厚 8.06mm，重 196g，内置 4600mAh 电池，支持 55W 有线快充、50W 无线快充和 10W 反向充电，拥有细腻的磨砂玻璃，以及全新而独特的相机排布设计。

除此之外，该机还带来了 Tech & Fashion 素皮款，以及雷军签名版机型。小米 11 手机还包括白色、黑色、蓝色、烟紫（素皮）等配色，售价 3999 元起。