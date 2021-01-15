将比特币价格重新推回 4 万美元，灰度功不可没

1 月 15 日消息，据国外媒体报道，1 月 13 日，灰度重新向新投资者开放服务后的 48 小时内，比特币价格飙升了近 20%，再次徘徊在 4 万美元大关附近。

在同一时期，这家机构投资公司在其投资组合中增加了 4618 个 BTC，目前价值为 1.82 亿美元。包括上个季度的 33 亿美元（主要是 BTC），灰度的加密货币投资组合规模为 276 亿美元。

自 1 月 13 日以来，比特币并不是唯一得到强劲支持的加密货币，整个加密市场增加了 1370 亿美元，总市值再次突破 1 万亿美元。

随着机构投资者对比特币的需求不断增加，比特币的可用供应量也越来越少。昨天，主要交易所 eToro 向用户宣布，预计其加密货币平台将面临流动性问题，并警告称，它可能会通过在周末限制保证金交易和买入订单来应对这一问题。

在同一时期，灰度已经购买了大约 224,930 个比特币，相当于每天买入超过 1200 个比特币。如果不考虑其他机构投资者，比特币的可用供应量正在迅速枯竭。不过过去一个月，机构投资者没有对灰度的以太坊信托表现出相同的兴趣。

自 12 月 9 日达到 294 万 ETH 的历史最高水平以来，灰度以太坊信托的余额实际上已经减少了 6036ETH。