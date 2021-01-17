从封闭到开放，亚马逊将允许其他公司开发 Alexa 语音助手

当地时间周五美国电商亚马逊宣布将向其他公司提供自家数字助理 Alexa 功能模块，供他们开发基于 Alexa 的语音助手。这也是亚马逊将自家语音软件嵌入其他公司设备的最新举措。

周五亚马逊在一份声明中表示，菲亚特克莱斯勒汽车公司将率先使用 Alexa Custom Assistant，依托亚马逊打造的语音识别和其他软件自行打造车载工具中的语音助手。亚马逊还邀请其他公司基于其开发的 Alexa 系统定制自家语音助手唤醒词、发音和个性化功能。

亚马逊 Alexa 数字助理与公司自行开发的智能音箱 Echo 密切相关，但亚马逊一直在努力扩大 Alexa 软件的应用范围，并通过添加有关智能家居等领域的实用程序来抵御来自苹果谷歌等数字助理领域对手的竞争。因为与其竞争对手相比，亚马逊并没有庞大的智能手机用户群。在潜在利润丰厚、竞争激烈的车载软件市场也是如此。亚马逊建议，语音助手应该能够相互交谈。亚马逊表示，和竞争对手一样，该公司此前已经为其数字助理业务拓展提供了技术支持元素，但最新发布的 Alexa Custom Assistant 是一套更完整的定制化语音助手工具。

以前，菲亚特克莱斯勒较新车型的驾驶员如果想在行驶过程中打开车窗或询问目的地天气情况，必须在两种用户体验之间切换：要么通过方向盘上的一个按钮与定制的语音软件通话，要么通过语音调用 Alexa。新的产品布局能够将所有交互都整合到一个系统中，将车内功能与亚马逊数据网络的其余部分集成在一起。

两家公司拒绝就交易条款进行置评。亚马逊发言人说，根据新的协议，亚马逊将为那些选择用亚马逊账户登录的用户管理语音数据，只与菲亚特克莱斯勒共享用户行为的意图。一些汽车制造商不愿邀请硅谷介入他们和司机之间，因此拒绝与科技公司达成为汽车功能和娱乐系统提供服务的协议。也有一些汽车制造商已经向 Cerence 等开发公司求助，开发定制的语音助手。

2009 年以来，菲亚特克莱斯勒取了一种比规模更大竞争对手更为节俭的技术战略。菲亚特克莱斯勒将于下周完成与法国竞争对手标致雪铁龙集团 (PSA Group)的合并，成立名为 Stellantis NV 的新公司。因此，它更愿意通过合作来应对汽车行业的技术变革。菲亚特克莱斯勒也是首批与 Alphabet 旗下自动驾驶部门 Waymo 达成协议的汽车制造商之一，主要为 Waymo 的机器人出租车车队提供小型面包车。

汽车制造商 “开始信服这些能力，很难完全拒绝，”市场研究机构 IDC 追踪汽车技术使用情况的马特 · 阿卡罗 (Matt Arcaro)说。“交通工具内置多样化语音助手是现在的目标，但我不认为谷歌助理和 Alexa 会有很多合作。”