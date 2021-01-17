ECS 发布 LIVA Q1A 两款迷你主机：搭载瑞芯微 ARM 芯片，可输出 4K 视频

IT之家1月17日消息 硬件厂商 ECS 于 CES 2021 发布了两款 ARM 迷你主机，型号分别为 LIVA Q1A、LIVA Q1A Plus。这两款产品类似电视盒子，搭载瑞芯微 ARM 芯片、有线网口，可以安装安卓系统或 Linux 系统，用于简单办公以及电视机顶盒、大屏显示器等用途。

这两款产品外观类似，均采用被动散热设计，具备一个千兆网口，支持蓝牙 4.0 以及 2.4GHz Wi-Fi。产品搭载板载 2GB LPDDR3 1600 内存，可选 32G/64G eMMC 存储。

LIVA Q1A 搭载 RK3288 芯片，具备四个 A17 核心，主频仅为 1.6GHz。输出接口方面，支持 HDMI 2.0 输出，最大 4K 60Hz 分辨率。还包含 3×USB 2.0 接口、1×Micro USB 接口以及一个 MicroSD 卡槽。

LIVA Q1A Plus 搭载 RK3399 六核芯片，具备两个 1.8GHz A72 大核以及四个 1.4GHz A53 小核。输出接口支持 HDMI 2.0 以及 DP 1.2，此外还有 1×USB 3.2 Gen1x1、2×USB 2.0、一个 MicroSD 卡槽

IT之家了解到，两款产品采用 12V 2A 外接供电，可以安装第三方智能电视系统或者 Linux 系统实现基础的 NAS 功能。官方表示，两款主机非常适合酒店、购物中心、公共交通等环境下的大屏显示用途，成本相比 x86 电脑有着很大优势。