郭明錤：苹果 2021 全新 MacBook Pro 14/16 英寸采用 ARM CPU，类 iPhone 12 平面直角边框，恢复 MagSafe 磁吸充电

IT之家 1 月 15 日消息 天风国际分析师郭明錤今天发布新的 MacBook 热管规格升级报告，预测苹果将在 2021 年 Q3 季度推出 2 款全新外观设计 MacBook Pro。受惠强劲换机需求，预期 MacBook 总出货量在 2021 年将显著成长 25–30% YoY 至 2000 万部。据估算，全新设计 MacBook Pro 将占 2021 年 MacBook 总出货量的 60–70%。

《郭明錤：2022 年苹果 iPhone 14 Pro/Max 最快采用 VC 散热系统》

IT之家获悉，郭明錤报告表示，MacBook Pro 已经 5 年没有改变外观设计，相信在 3Q21 推出 2 款全新外观设计新机种将吸引消费者高度注意力并显著推升换机需求。以下是相关预测：

2 款新机型分别配备约 14 英寸与 16 英寸显示器。

机壳设计方面，新机型顶盖与底部取消既有机种的弧度设计，改采用类似 iPhone 12 的平面直角设计。

恢复 MagSafe 充电接头设计。

移除 OLED Touch Bar ，恢复实体功能按键。

新机种均没有 Intel CPU 选项。

配备更多种类 I/O，大部分使用者可能不需要再额外采购转接器。

郭明錤预测 2 款全新设计 MacBook Pro 将采用既有 16 英寸 MacBook Pro 的热管散热设计，规格显著优于既有的 13 英寸 MacBook Pro 与 MacBook Air。

2 款全新设计的 MacBook Pro，为提供更好的运算能力，故采用类似 16 英寸 MacBook Pro 的散热系统设计。

因配备最高规散热系统的 16 英寸 MacBook Pro 在 2020 年出货比重低于 10%，且 2020 年出货比重高的 MacBook Air 没有配备热管。