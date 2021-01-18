高德地图发布 “全国十大热门上班路”：北京西二旗、后厂村路热度最高

IT之家 1 月 18 日消息 近日，高德地图联合国家信息中心大数据发展部、清华大学戴姆勒可持续交通联合研究中心等权威机构共同发布《2020 年度中国主要城市交通分析报告》。报告首次对外发布 “全国十大热门上班路”榜单，其中北京市 “龙域西一路 - 西二旗北路 - 后厂村路”驾车上班热度最高，排名第一。

IT之家获悉，报告显示，排名全国前十的热门通勤线路目的地多集中于城市的高新科技产业园区，其中北京市龙域西一路 - 西二旗北路 - 后厂村路驾车通勤热度最高，早高峰拥堵延时指数为 2.51，平均驾车通勤里程为 3.3 公里，驾车通行时间为 22 分钟；其次是武汉市的联盟路 - 武汉大道辅路 - 二环线 - 东湖路、北京市的东辛店中街 - 京密路 - 阜通东大街。

报告将全国 50 个主要城市的 “交通健康指数” 均值作为健康、亚健康临界值，也就是健康水平线得出交通健康榜单。排名前十的城市分依次为南通、常州、洛阳、乌鲁木齐、唐山、台州、苏州、绍兴、惠州和南宁。其中，南通市在 2020 年度交通健康程度最高，其交通健康指数为 75.45%。

从 2020 年度的城市路网高峰行程延时指数看，重庆市路网高峰行程延时指数 1.952，平均车速 25.16km/h，高峰拥堵延时指数最高。排名前十的城市依次为：重庆、西安、长春、济南、北京、青岛、哈尔滨、南京、大连和上海。50 个主要城市同比 2019 年，拥堵降幅最大的城市是呼和浩特，路网高峰行程延时指数同比下降 10.5%，其次为哈尔滨、洛阳。