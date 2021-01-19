进步巨大：三星官方回顾 Galaxy S 系列摄像头发展史

IT之家 1 月 19 日消息 2000 年的三星 V200 是该公司第一款带摄像头的手机，也是有史以来第一批带摄像头的手机之一。从那时起，三星就一直致力于改进手机摄影。三星在推出 Galaxy S21 之后，觉得有些怀旧，于是发布了 Galaxy S 摄像头的简史。

初代三星 Galaxy S 有一个 500 万像素的摄像头，支持 720p 视频录制。而且提供了全景模式，这是在双摄像头变得普遍之前的几年，当时还不流行 “超广角镜头”。

初代 Galaxy S 虽然支持自动对焦，但缺少 LED 闪光灯，三星 Galaxy S II 修复了这一点，同时主摄像头分辨率提升到 800 万像素（前置摄像头从 30 万像素提升到 200 万像素）。

Galaxy S III 让拍摄一张好照片变得更容易，最佳照片模式可以快速连续拍下 8 张照片，并建议最佳的一张。零快门滞后模式和连拍（3.3 秒内拍摄 20 张照片）也是 S 系列拍照工具箱的重要补充。

Galaxy S4 带来了 Dual Shot 功能，这是一种画中画效果，结合了前后摄像头的画面。三星尝试了 Sound & Shot（记录环境声音，配合照片）和 Drama Shot 等新功能，还将主摄像头从前两款的 800 万像素升级到 1300 万像素。

三星自家的 ISOCELL 传感器在 Galaxy S5 上首次亮相，该机搭载了 1600 万像素的传感器。ISOCELL 技术减少了像素的交叉干扰，提高了低光性能。新引入的 Rich Tone HDR 提高了明亮场景下的处理能力。

如果错过了拍照时机，再好的相机也不值一提。为了解决这个问题，Galaxy S6 引入了快速启动功能——双击 Home 键可以启动相机，只需 0.7 秒就能拍下一张照片。跟踪自动对焦会跟随移动的物体，所以你要做的就是按下快门键。

对焦在 Galaxy S7 上得到了进一步的加强，采用了双像素 AF，这是从单反相机上借鉴的功能。S7 edge 得到了 88 分的 DxOMark 评分，成为排名第一的手机摄像头。

至此，仅靠传感器硬件的升级显然不足以在夜间与专用摄像头竞争。Galaxy S8 采用了图像融合技术——可以连续快速拍摄三张照片，并将它们合并成一张质量更高的照片。相机界面经过重新设计，可以进行单手操作。

Galaxy S9 的改进还是集中在低光拍摄方面。镜头拥有双光圈，允许手机在 f/2.4 和 f/1.5 之间选择，以获得清晰的日间照片（这使得到达传感器的光线增加了 28%），视频摄像头获得了拍摄 960 帧 / 秒慢动作视频的能力。

S9 + 增加了第二颗摄像头（2 倍长焦），然后 Galaxy S10 加入了一颗超广角摄像头，使之成为三颗。这不仅减少了对全景模式的需求，还启用了超级稳定的视频录制模式，S10 还加入了对 HDR10 + 的支持。

Galaxy S20 这一代将重点回归到变焦上，并推出了 100 倍空间变焦的全新 Ultra 机型。这一代是第一个拍摄 8K 视频的产品，改进了基于 AI 的运动分析的超级防抖功能。

现在来到了下周即将上市的 Galaxy S21 代，今年的 Ultra 机型是三星第一款拥有两个长焦模块的手机。导演视图可以让用户同时看到三个摄像头的实时画面，（当然）还有几种画中画模式，信手拈来。

IT之家了解到，三款 S21 的每一个摄像头都能以 60 帧 / 秒的速度录制 4K 视频。S21/S21 + 主摄像头以及 S21 Ultra 的超广角和两颗长焦摄像头都采用了双像素 AF。由于采用了最新的 108MP ISOCELL 传感器，改进了 9 合 1 像素分片，Ultra 在夜景拍摄方面也更胜一筹，还加入了更多的 AI 来提升画质。