千元内 TWS 耳机该买谁？声阔 Liberty Air 2 Pro，音质和降噪的绝佳选择

要问这两年消费电子市场最火的产品是什么，那 TWS 真无线耳机一定要占一个名额，走在街上环顾四周，可以看到越来越多的人耳朵上都塞着这样一个 “小家伙”。

说到 TWS 真无线耳机，很多人首先会想到苹果 AirPods 系列，但除了 AirPods，市面上还有很多更具性价比的产品，例如今天IT之家要和大家分享的声阔。

最近，声阔推出了一款全新的声阔 Liberty Air 2 Pro 真无线降噪耳机，也可以称它为 "声阔降噪舱"，主打丰富、出色的降噪能力和高性价比的音质表现，目前IT之家已经拿到了这款耳机，现在不妨就为大家送上体验报告。

外观设计：轻巧、有设计感

声阔降噪舱耳机造型小巧玲珑，IT之家手上这款机身整体为矿石白色，但是在耳机柄外侧改为了银白色的贴边，设计上很有辨识度。

具体设计元素上，声阔降噪舱的银色贴边表面有抛光的声阔 Logo 以及 “Soundcore”字样。耳机音腔顶部和耳机柄底部各有一处收音麦克风，耳机柄内侧则为充电触点。

另外，耳机的格栅被做成了金色的风扇花纹，可见产品在设计上不乏细节。

单只耳机的重量只有 5.2g（含耳帽），佩戴时毫无负重感。

再看声阔降噪舱标配的充电收纳盒，这个收纳盒整体类似一块小小的鹅卵石，表面是类肤质材质，手感舒服。充电盒的顶部为高光的声阔贴片 Logo，侧面则有电量指示灯、USB Type-C 接口以及重置按钮。

这款充电盒的打开方式比较有特点，为滑盖式，顶盖滑动时候有很好的阻尼感。

同时，声阔降噪舱的配件中还附赠了大小尺寸非常丰富的耳塞可选，这么多的耳塞，总有一款适合你的耳朵。

总体来说，声阔降噪舱整机轻盈小巧，外观有设计感，佩戴舒适，在颜值和做工层面是能够让人满意的。

降噪功能体验：5 合 1 多场景双馈降噪，功能丰富

Liberty Air 2 Pro 真无线降噪耳机又叫声阔降噪舱，从名称上就能看出这款耳机在降噪方面会有重要的看点。事实也是这样，声阔降噪舱搭载了独特的 5 合 1 多场景双馈降噪技术，拥有强大的降噪功能。

所谓 5 合 1 多场景双馈降噪，可分为两个方面看，其一是 “5 合 1 多场景”，其二是 “双馈降噪技术”。

“5 合 1 多场景”，是指声阔降噪舱在降噪方面提供了 “通勤”、“户外”和 “室内”3 种降噪模式和 “人声通透”、“完全通透”2 种通透模式。

而双馈 ANC 降噪技术，则是指声阔降噪舱的内 / 外侧均有降噪麦克风，能拾取外界 / 耳内两个噪音音源。因为拾取的环境噪音更多，因而能抵消更多的噪音，相比单馈降噪，能实现更好的降噪效果。

5 合 1 多场景双馈降噪技术从技术原理上看确实让人期待，IT之家也对声阔降噪舱进行了降噪能力的测试。声阔降噪舱的 “通勤”模式中比较适合地铁、公交这样的高噪声场景使用，于是小编选择了地铁作为测试场地。

测试时，小编先对比了在不播放音乐的情况下，普通模式和通勤降噪模式的声音差别。可以明显听出，开启通勤降噪后，地铁飞驰的噪音基本听不到了，报站的声音小了很多。

而在开启音乐的情况下，普通模式既能听到歌声，也能听到地铁飞驰的轰鸣声和报站声以及周围人说话的声音，听感一般；开启通勤降噪后，轰鸣声和周围细碎的噪音都几乎听不到了，音乐变得更加清晰纯粹。

“户外”降噪模式适合大家走在热闹的街头时使用，所以小编又来到一条繁华的马路边进行测试。

首先仍然是没有播放音乐情况下的降噪对比，可以发现，户外降噪模式开启后，确实有对低频噪音消除的效果，但人声、汽车鸣笛声并不是完全消除，避免用户在使用时听不到鸣笛而产生安全隐患。

然后是 “室内”降噪模式，这个模式适合在咖啡厅、办公室等室内场景中使用，IT之家选择的是一家咖啡厅。

不播放音乐的情况下，能明显感觉到 “室内”降噪对周围的环境音消除得比较明显，旁边客人说话声和背景氛围音乐的声音都基本听不见了。

播放音乐时，也是可以感受到 “室内”降噪效果的出色，降噪开启后，感觉就像在自己安静的卧室里用耳机听歌，聆听体验很舒适。

同时，在测试 “室内”和 “户外”降噪模式时，IT之家发现，声阔降噪舱的降噪没有带来很强的负压感，就是不会觉得像 “耳鸣”了一样，这种体验，相比其他很多耳机单一降噪模式带来的过强负压感会更加舒适。

除了降噪模式，声阔降噪舱还支持通透模式，并且通透模式也有两种场景效果可供选择，分别是完全通透和人声模式。其中完全通透模式适合在室外、街边过马路等一些场景下使用，而人声模式适合在地铁、公交等场景有交流需求时候使用。

IT之家首先在地铁上测试了人声通透模式的效果，在开启和关闭人声通透模式的对比中，可以发现，人声通透模式有降低地铁轰鸣声的效果，但周围的人声、地铁报站声比较清晰地保留了下来，音乐的声音也仍然清晰丰富，效果不错。

接着，小编又来到路边，测试了完全通透模式下的效果。

在普通模式下，戴着耳机普遍有点被动降噪，外界声音效果可能会有点被削弱，如果你希望可以清晰听到周围关键的环境音，不造成安全隐患，就可以开启完全通透模式，这种适合在路边跑步、过马路场景下，确保人身安全。

通过上面的测试，可以看到声阔降噪舱的 5 合 1 多场景双馈降噪技术确实给消费者带来了更多的降噪模式选择，让大家可以针对具体的场景选择合适的降噪、通透模式，并且每种模式也确实能贴合实际的场景给出舒适的使用体验。

最后值得一提的是，除了 5 合 1 多场景的双馈降噪，你还可以在 App 上调节声阔降噪舱的降噪级别，以获得最适合自己耳朵的降噪效果。可见这款耳机在降噪方面的细节确实有充分的打磨。

音质效果体验：HearID 2.0 声纹自调节技术加持

说到耳机，往往离不开音质，对着 TWS 无线耳机产业的成熟，人们对其音质的要求也越来越高 。而音质恰恰也是声阔的强项之一。他们在 2020 年 Q1 上市的声阔 Liberty 2 Pro 首创将同轴圈铁运用在 TWS 耳机上，音质广受好评，并受到了 10 位格莱美获奖录音师的推荐。

而本次发布的声阔降噪舱，在音质方面也很令人期待。首先，这款耳机在发声单元上采用了 10 层高硬度镀膜的技术，这种振膜材料球顶刚性高，可有效抑制振膜的分割振动，从而带来更好的高音表现和更高的声音还原度。

同时，声阔降噪舱还支持 HearID 2.0 声纹自调节技术，这项技术可以基于人耳听力曲线进行音质定制化，考虑了人耳对不同频率声音敏感度的差别，用户可以选择喜欢的音乐类型，并结合 HearID 及相应的音乐类型优化 EQ（均衡器）。

在使用声阔降噪舱前，大家可以在手机 App 端设置自己的 HearID，测试时候需要佩戴好耳机，然后在 App 上按提示进行操作。测试时，HearID 会根据用户在多个频率下的个人听力灵敏度并分析结果，然后定制个性化 EQ 并生成配置文件。

这一切设置完毕后，你就可以获得最适合你耳部特征的音质效果。

当然，在设置完成后，用户也可以继续手动调节耳机的均衡器，以获取其他类型的音乐风格，同时，手机 App 端还内置了其他不同风格的声音效果，供大家选择。

说了这么多，那么声阔降噪舱的具体音质到底如何呢？IT之家也对其进行了音质的体验测试。在测试时，小编使用人头麦克风录音记录了声阔降噪舱的实际声音效果，大家可以结合录制的声音感受声阔降噪舱的音质表现（由于录制设备采样精度限制，下面的音频只是供大家作为参考，耳机的实际音质听感要更好）。

首先是蔡琴的《渡口》，这首歌前奏有一段低沉的鼓声，声阔降噪舱给小编的感觉是低音表现比较出色，声音的震感和回弹都很有力度，对于一款无线耳机来说，这一点超出预期。

接着清脆的吉他声响起，配合蔡琴温暖细腻的人声，声阔降噪舱对两者都做了很悦耳细腻的表达，声音的层次感丰富。在这首歌里，声阔降噪舱展现了其不错的低频和中频声音表现力。

接下来是老鹰乐队的《加州旅馆 live》，声阔降噪舱在表现这首歌曲时，展现出了一定的声音空间感。歌曲中前奏的吉他、鼓点、沙锤轻敲都能清晰地展现，低音也比较饱满深沉；而演唱会现场人群的欢呼声、口哨声，伴随着各种乐器，通过声阔降噪舱都可以听出来，并且能辨别出声音大概是从那个方向传过来的，有一定的空间感。

日常使用体验

对于一款 TWS 真无线耳机来说，除了降噪和音质，其他方面的体验细节也是消费者比较关注的，例如佩戴的舒适感。

日常使用时，很多小伙伴喜欢长时间戴着无线耳机，有电话打进来就可随手用耳机接听。这时候，耳机佩戴的舒适感就很重要了。而根据小编这段时间的使用体验，声阔降噪舱虽然是入耳式耳塞，但整体佩戴舒适感还是不错的，圆润的音腔部分比较贴合耳道，耳机本体也很轻，长时间佩戴不容易产生不适感。

戴上耳机时，声阔降噪舱也支持一些快捷的手势操作，用户可以在 App 端进行设置，例如双击左耳耳机柄上端就是切换下一曲，双击右耳耳机柄上端就是播放 / 暂停。

同时声阔降噪舱也支持长按操作，如长按左耳耳机柄是切换降噪和正常模式，长按右耳耳机柄可以在通透模式和正常模式之间切换。

至于续航方面，IT之家在使用时也做个一个小测试，就是佩戴声阔降噪舱连续不断听音乐两个小时，然后耳机耗电大概 1/3 左右，由此推算电量在 100% 情况下，差不多可以连续听 6-7 小时左右的音乐，这个续航时间足以让人满意。

至于配合充电收纳盒的续航情况，小编也做了观察。IT之家在耳机、充电盒都满电的情况下拿到声阔降噪舱，在使用、体验的这几天里都没有充电，每天大概总计听 4 个小时，三天后充电盒还能剩下一半的电量。由此估计，如果是连续不断的使用，耳机 + 充电盒的续航时间达到 26 小时左右应该不成问题。这个续航的表现也是非常不错的。

总结：降噪、音质出色的的真无线耳机

作为一款 TWS 真无线降噪耳机，声阔降噪舱是一款有着鲜明卖点的产品，其着重的突破点在于丰富出色的降噪功能和优秀的音质表现。

在降噪方面，声阔降噪舱凭借 5 合 1 多场景双馈降噪技术可以为大家带来针对不同场景的降噪体验，降噪舒适度更好。而在音质方面，声阔降噪舱则凭借不俗的基础声学配置和 HearID 2.0 声纹自调节技术实现了超出预期的音质表现。这两点可以说是无线耳机体验的关键因素。

总体来说，声阔 Liberty Air 2 Pro 真无线降噪耳机定位应该在高音质和降噪效果的无线耳机，相对更适合追求音质的 iPhone 用户，毕竟具有降噪功能的 AirPods Pro 定价稍高，同价位适合 iPhone 使用的无线降噪耳机选项并不多，而声阔降噪舱在音质和降噪方面都有不错的表现，999 元的定价也相对亲民，可以成为 iPhone 用户很好的选择。

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