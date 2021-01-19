微软商城新年新礼：Surface 最高省 2863 元、翻新机至高减 10170 元

IT之家1月19日消息 微软中国官方商城新年大促开启，新客免费领1500元优惠券包，每日前66名下单送新年红包信封，购指定机型送专属好礼，Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Pro X等机型低至8折、最高省2863元，认证翻新Surface系列低至5折、最高省10170元，点此前往。
活动时间与内容：
• 新客限时礼券：1月18日 - 31日，新客户登录微软官方商城得总价值1500元优惠券。
• 买赠红包：1月18日 - 31日，于微软官方商城网站和微软官方商城微信小程序选购产品，每日前66名消费者，每人可获赠限量新年红包信封一份，共924份。
• 1月赠礼：1月12日 - 31日，于微软官方商城网站和微软官方商城微信小程序选购指定产品，下单（限定名额内）即可获赠限量礼品，奖品有限，先到先得。
|指定微软产品
|礼赠规则
|相应指定赠礼
|建议市场价
|礼品总数
|Surface Laptop Go
|1/12~1/16 前10 名消费者；
1/17~1/31 前100名消费者
|定制内胆包
|¥99
|110
|Surface Laptop Go
|1/18~1/31 前100名消费者
|彼得兔键盘贴
|¥75
|100
|Surface Go 2
|1/18~1/31 前100名消费者
|彼得兔键盘贴
|¥75
|100
|Surface Go 128G
|1/12~1/16 前20 名消费者；
1/17~1/31 前45名消费者
|64G TF Card
|¥50
|65
|Surface Pro 7
|1/12~1/16 前20 名消费者；
1/17~1/31 前80名消费者
|定制内胆包
|¥99
|100
|Surface Pro 7 i7
|1/17~1/31 前60名消费者
|屏幕保护贴
|¥75
|12
|Surface Laptop 3
|1/12~1/16 前10 名消费者；
1/17~1/31前60名消费者
|闪迪TF 128G
|¥98
|70
|Surface Laptop 3 i7
|1/17~1/31前40名消费者
|芒果季卡50元，两张
|¥100
|80
|Surface Book 3
|1/12~1/16 前8 名消费者；
1/17~1/31前22名消费者
|猫眼电子券50元，两张
|¥100
|60
|Xbox 老手柄
|1/17~1/31前13名消费者
|4米数据线
|¥17
|13
|Xbox One S 主机
|1/17~1/31前22名消费者
|支架
|¥49
|22
• 1月15日 - 31日，微软Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Pro X、Surface Book 3等机型低至8折，最高立省2863元；
微软Surface Pro 7系列低至8.4折，最高立省1563元：点此购买；
微软Surface Laptop 3系列低至8.5折，最高立省2863元：点此购买；
微软Surface Pro X系列低至8折，最高立省2798元：点此购买；
微软Surface Book 3系列低至9折，最高立省2149元：点此购买；
此外，微软新品Surface Laptop Go和全新Surface Pro X也已在官方商城上架：
• 1月18日 - 31日，微软官方认证翻新Surface系列低至5折，具体优惠信息见下（红色加粗标志为“低过双11”大促爆款机型）：
• 微软认证翻新 Surface Go 2（新上架）：点此购买
Surface Go 2（奔腾 4425Y/8GB/128GB/WiFi），官翻价3390元；
• 微软认证翻新 Surface Laptop 3（新上架、低至8.2折、最高省1481元）：点此购买
Surface Laptop 3（酷睿 i5/8GB/128GB/Alcantara 键盘/13.5英寸/亮铂金），官翻价5688元；
Surface Laptop 3（酷睿 i5/8GB/256GB/Alcantara 键盘/13.5英寸/砂岩金），官翻价6788元；
• 微软认证翻新 Surface Laptop（低至6折、最高省5071元）：点此购买
Surface Laptop（酷睿 m3/4GB/128GB/亮铂金），官翻价2669元；
Surface Laptop（酷睿 i5/4GB/128GB/亮铂金），官翻价2975元；
Surface Laptop（酷睿 i5/8GB/256GB/全色系），官翻价3971元；
Surface Laptop（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金），官翻价4788元；
Surface Laptop（酷睿 i7/16GB/512GB/深酒红/灰钴蓝），官翻价6188元；
Surface Laptop（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价7588元；
• 微软认证翻新 Surface Pro 4 中文版（低至5折、最高省5489元）：点此购买
Surface Pro 4（酷睿 i5/4GB/128GB/银色/无键盘含笔），官翻价3029元；
Surface Pro 4（酷睿 i5/8GB/256GB/银色/无键盘含笔），官翻价3671元；
Surface Pro 4（酷睿 i7/8GB/256GB/银色/无键盘含笔），官翻价4415元；
Surface Pro 4（酷睿 i7/16GB/1TB/银色/无键盘含笔），官翻价5490元；
• 微软认证翻新 Surface Pro （第五代）（低至6折、最高省5060元）：点此购买
Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金），官翻价4788元；
Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金），官翻价7179元；
Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价7599元；
• 微软认证翻新 Surface Pro X（低至7折、最高省3539元）：点此购买
Surface Pro X（Microsoft SQ 1/8GB/128GB/典雅黑），官翻价5088元；
Surface Pro X（Microsoft SQ 1/8GB/256GB/典雅黑），官翻价5908元；
Surface Pro X（Microsoft SQ 1/16GB/256GB/典雅黑），官翻价7088元；
Surface Pro X（Microsoft SQ 1/16GB/512GB/典雅黑），官翻价8288元；
• 微软认证翻新 Surface Pro 7（低至8.2折、最高省2301元）：点此购买
Surface Pro 7（酷睿 i3/4GB/128GB/亮铂金），官翻价4188元；
Surface Pro 7（酷睿 i5/8GB/128GB/典雅黑），官翻价5020元；
Surface Pro 7（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价6288元；
Surface Pro 7（酷睿 i5/16GB/256GB/亮铂金），官翻价7688元；
Surface Pro 7（酷睿 i7/16GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价8492元；
Surface Pro 7（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金/典雅黑），官翻价10766元；
Surface Pro 7（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价12908元；
• 微软认证翻新Surface Laptop 2（低至6折、最高省7036元）：点此购买
Surface Laptop 2（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价4799元；
Surface Laptop 2（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/灰钴蓝/典雅黑/深酒红/灰粉金），官翻价5466元；
Surface Laptop 2（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金/灰钴蓝/典雅黑/深酒红），官翻价6788元；
Surface Laptop 2（酷睿 i7/16GB/512GB/典雅黑/灰钴蓝/亮铂金），官翻价8618元；
Surface Laptop 2（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价10553元；
• 微软认证翻新 Surface Pro 6（预装Office 家庭和学生版 2019）（低至6折、最高省6083元）：点此购买
Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价4159元；
Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价4965元；
Surface Pro 6（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价6066元；
Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金/典雅黑），官翻价7596元；
Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价9126元；
• 微软认证翻新 Surface Book 2（低至5折、最高省10170元）：点此购买
Surface Book 2（酷睿 i5/8GB/256GB/13.5英寸），官翻价5642元；
Surface Book 2（8代酷睿 i7/8GB/256GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价7512元；
Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价9288元；
Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价10188元；
Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/256GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价9063元；
Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价10702元；
Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价12066元；
• 微软认证翻新 Surface Go（低至7.1折、最高省1229元）：点此购买
Surface Go（4415Y/4GB/64GB/WiFi），官翻价1988元；
Surface Go（4415Y/8GB/128GB/WiFi），官翻价2408元；
Surface Go（4415Y/8GB/128GB/带 LTE 增强版），官翻价3010元；
• 微软认证翻新 Surface Studio（低至7.2折、最高省8015元）：点此购买
Surface Studio（酷睿 i5/8GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价15070元；
Surface Studio（酷睿 i7/16GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价17463元；
Surface Studio（酷睿 i7/32GB/2TB/4GB 独立显卡/亮铂金），官翻价20873元.
IT之家特别提醒大家的是，官方认证翻新机同样支持原厂部件的品质保证，同样享受两年质保和退换货政策。
附、认证翻新Surface Go、Surface Pro、Surface Laptop、Surface Book系列机型具体价格信息对比（红色加粗标志为“低过双11”大促爆款机型）：