微软商城新年新礼：Surface 最高省 2863 元、翻新机至高减 10170 元

IT之家1月19日消息 微软中国官方商城新年大促开启，新客免费领1500元优惠券包，每日前66名下单送新年红包信封，购指定机型送专属好礼，Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Pro X等机型低至8折、最高省2863元，认证翻新Surface系列低至5折、最高省10170元，点此前往。

活动时间与内容：

• 新客限时礼券：1月18日 - 31日，新客户登录微软官方商城得总价值1500元优惠券。

• 买赠红包：1月18日 - 31日，于微软官方商城网站和微软官方商城微信小程序选购产品，每日前66名消费者，每人可获赠限量新年红包信封一份，共924份。

• 1月赠礼：1月12日 - 31日，于微软官方商城网站和微软官方商城微信小程序选购指定产品，下单（限定名额内）即可获赠限量礼品，奖品有限，先到先得。

指定微软产品 礼赠规则 相应指定赠礼 建议市场价 礼品总数 Surface Laptop Go 1/12~1/16 前10 名消费者；

1/17~1/31 前100名消费者 定制内胆包 ¥99 110 Surface Laptop Go 1/18~1/31 前100名消费者 彼得兔键盘贴 ¥75 100 Surface Go 2 1/18~1/31 前100名消费者 彼得兔键盘贴 ¥75 100 Surface Go 128G 1/12~1/16 前20 名消费者；

1/17~1/31 前45名消费者 64G TF Card ¥50 65 Surface Pro 7 1/12~1/16 前20 名消费者；

1/17~1/31 前80名消费者 定制内胆包 ¥99 100 Surface Pro 7 i7 1/17~1/31 前60名消费者 屏幕保护贴 ¥75 12 Surface Laptop 3 1/12~1/16 前10 名消费者；

1/17~1/31前60名消费者 闪迪TF 128G ¥98 70 Surface Laptop 3 i7 1/17~1/31前40名消费者 芒果季卡50元，两张 ¥100 80 Surface Book 3 1/12~1/16 前8 名消费者；

1/17~1/31前22名消费者 猫眼电子券50元，两张 ¥100 60 Xbox 老手柄 1/17~1/31前13名消费者 4米数据线 ¥17 13 Xbox One S 主机 1/17~1/31前22名消费者 支架 ¥49 22

• 1月15日 - 31日，微软Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Pro X、Surface Book 3等机型低至8折，最高立省2863元；

微软Surface Pro 7系列低至8.4折，最高立省1563元：点此购买；

微软Surface Laptop 3系列低至8.5折，最高立省2863元：点此购买；

微软Surface Pro X系列低至8折，最高立省2798元：点此购买；

微软Surface Book 3系列低至9折，最高立省2149元：点此购买；



此外，微软新品Surface Laptop Go和全新Surface Pro X也已在官方商城上架：



Surface Laptop Go系列全新上架，售价4388元起：点此购买；

全新Surface Pro X系列上架，售价12188元起：点此购买；

• 1月18日 - 31日，微软官方认证翻新Surface系列低至5折，具体优惠信息见下（红色加粗标志为“低过双11”大促爆款机型）：

• 微软认证翻新 Surface Go 2（新上架）：点此购买

Surface Go 2（奔腾 4425Y/8GB/128GB/WiFi），官翻价3390元；

• 微软认证翻新 Surface Laptop 3（新上架、低至8.2折、最高省1481元）：点此购买

Surface Laptop 3（酷睿 i5/8GB/128GB/Alcantara 键盘/13.5英寸/亮铂金），官翻价5688元；



Surface Laptop 3（酷睿 i5/8GB/256GB/Alcantara 键盘/13.5英寸/砂岩金），官翻价6788元；

• 微软认证翻新 Surface Laptop（低至6折、最高省5071元）：点此购买

Surface Laptop（酷睿 m3/4GB/128GB/亮铂金），官翻价2669元；



Surface Laptop（酷睿 i5/4GB/128GB/亮铂金），官翻价2975元； Surface Laptop（酷睿 i5/8GB/256GB/全色系），官翻价3971元；

Surface Laptop（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金）， 官翻价4788元；

Surface Laptop（酷睿 i7/16GB/512GB/深酒红/灰钴蓝）， 官翻价6188元；

Surface Laptop（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价7588元；



• 微软认证翻新 Surface Pro 4 中文版（低至5折、最高省5489元）：点此购买

Surface Pro 4（酷睿 i5/4GB/128GB/银色/无键盘含笔），官翻价3029元；

Surface Pro 4（酷睿 i5/8GB/256GB/银色/无键盘含笔），官翻价3671元；

Surface Pro 4（酷睿 i7/8GB/256GB/银色/无键盘含笔），官翻价4415元；

Surface Pro 4（酷睿 i7/16GB/1TB/银色/无键盘含笔），官翻价5490元；

• 微软认证翻新 Surface Pro （第五代）（低至6折、最高省5060元）：点此购买

Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金），官翻价4788元；

Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金），官翻价7179元；

Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价7599元；

• 微软认证翻新 Surface Pro X（低至7折、最高省3539元）：点此购买

Surface Pro X（Microsoft SQ 1/8GB/128GB/典雅黑）， 官翻价5088元；



Surface Pro X（Microsoft SQ 1/8GB/256GB/典雅黑）， 官翻价5908元；

Surface Pro X（Microsoft SQ 1/16GB/256GB/典雅黑）， 官翻价7088元；

Surface Pro X（Microsoft SQ 1/16GB/512GB/典雅黑），官翻价8288元；



• 微软认证翻新 Surface Pro 7（低至8.2折、最高省2301元）：点此购买

Surface Pro 7（酷睿 i3/4GB/128GB/亮铂金）， 官翻价4188元；



Surface Pro 7（酷睿 i5/8GB/128GB/典雅黑）， 官翻价5020元；

Surface Pro 7（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑）， 官翻价6288元；

Surface Pro 7（酷睿 i5/16GB/256GB/亮铂金）， 官翻价7688元；

Surface Pro 7（酷睿 i7/16GB/256GB/亮铂金/典雅黑）， 官翻价8492元；

Surface Pro 7（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金/典雅黑）， 官翻价10766元；

Surface Pro 7（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价12908元；

• 微软认证翻新Surface Laptop 2（低至6折、最高省7036元）：点此购买

Surface Laptop 2（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价4799元；

Surface Laptop 2（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/灰钴蓝/典雅黑/深酒红/灰粉金），官翻价5466元；

Surface Laptop 2（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金/灰钴蓝/典雅黑/深酒红）， 官翻价6788元；

Surface Laptop 2（酷睿 i7/16GB/512GB/典雅黑/灰钴蓝/亮铂金）， 官翻价8618元；

Surface Laptop 2（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价10553元；



• 微软认证翻新 Surface Pro 6（预装Office 家庭和学生版 2019）（低至6折、最高省6083元）：点此购买

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价4159元；

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价4965元；

Surface Pro 6（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑）， 官翻价6066元；

Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金/典雅黑）， 官翻价7596元；

Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价9126元；

• 微软认证翻新 Surface Book 2（低至5折、最高省10170元）：点此购买

Surface Book 2（酷睿 i5/8GB/256GB/13.5英寸），官翻价5642元；



Surface Book 2（8代酷睿 i7/8GB/256GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价7512元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价9288元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1050 2GB/13.5英寸）， 官翻价10188元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/256GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价9063元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价10702元；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价12066元；

• 微软认证翻新 Surface Go（低至7.1折、最高省1229元）：点此购买

Surface Go（4415Y/4GB/64GB/WiFi）， 官翻价1988元；

Surface Go（4415Y/8GB/128GB/WiFi）， 官翻价2408元；

Surface Go（4415Y/8GB/128GB/带 LTE 增强版），官翻价3010元；

• 微软认证翻新 Surface Studio（低至7.2折、最高省8015元）：点此购买

Surface Studio（酷睿 i5/8GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价15070元；

Surface Studio（酷睿 i7/16GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价17463元；



Surface Studio（酷睿 i7/32GB/2TB/4GB 独立显卡/亮铂金），官翻价20873元.

IT之家特别提醒大家的是，官方认证翻新机同样支持原厂部件的品质保证，同样享受两年质保和退换货政策。

附、认证翻新Surface Go、Surface Pro、Surface Laptop、Surface Book系列机型具体价格信息对比（红色加粗标志为“低过双11”大促爆款机型）：

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