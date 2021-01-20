宏碁推出三款 TWS 真无线耳机，其中两款内置充电线

IT之家 1 月 20 日消息 宏碁在印度推出了三款真无线耳机，其中一款高端耳机以 Gateway 品牌销售，其他两款则带有宏碁品牌，目前已在亚马逊和 Flipkart 发售。

这三款耳机的共同点是它们的充电盒可以实现长达 28 小时的总聆听时间，耳机单独可以持续聆听 4 小时，充电盒的充电时间需要一个半小时。

▲Gateway TWS（GAHR012）

Gateway TWS（GAHR012）是高端产品，具有 9 毫米驱动器和蓝牙 5.0 连接功能，通过 USB-C 端口充电。

▲GAHR011

两款宏碁品牌的 TWS 耳机售价 2500 印度卢比，设计非常相似。它们的不同之处在于充电方式，GAHR011 型号内置了一根 USB-C 和一根 USB-A 线，因此可以插入 Type-C 或 Type-A 接口进行充电。有趣的是，底部的底座可以拆下来，减少空间占用。

▲GAHR010

GAHR010 内置了一根 USB-A 线，外加一个 USB-C 接口。

010 和 011 都有 8mm 的驱动和较新的蓝牙 5.1 标准支持，这两款耳机都不支持 aptX 和 LDAC，一次只能连接一个设备。

IT之家了解到，三款产品连同充电盒总共重 50g，另外，三款产品都支持 IPX4 防水等级（即防汗）。Gateway TWS (GAHR01 售价 3500 印度卢比（约 309 元），Acer TWS (GAHR010)和 Acer TWS (GAHR011)售价 2500 印度卢比（约 221 元）。