2021 开门红，中国成功发射天通一号 03 星

IT之家 1 月 20 日消息 央视新闻报道，1 月 20 日 00 时 25 分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功将天通一号 03 星发射升空。卫星顺利进入预定轨道，任务圆满成功。

这是我国长征系列火箭第 358 次飞行，是长征三号乙运载火箭第 94 次飞行，是中国航天 2021 年首次发射任务，也是中国西昌卫星发射中心今年的第一次发射任务。

此次发射的天通一号 03 星入轨后，将与天通一号 01 星、02 星组网运行，共同构成空间段。天通一号卫星移动通信系统是我国第一个卫星移动全球通信系统。我国采用的每一颗地球同步轨道卫星，可以覆盖大约三分之一的地球面积，三颗可以覆盖完整的地球面积。

IT之家获悉，天通一号卫星移动通信系统，是我国自主研制建设的卫星移动通信系统，也是我国空间信息基础设施的重要组成部分。系统由空间段、地面段和用户终端组成，空间段计划由多颗地球同步轨道移动通信卫星组成。具有广域覆盖、全天候通信等特点，实现了卫星、芯片、终端、信关站的国内研发和生产，保障了用户的通信安全，摆脱了长期对国外卫星移动通信服务的依赖，填补了国内自主卫星移动通信系统的空白。该系统将为中国及周边、中东、非洲等相关地区，以及太平洋、印度洋大部分海域用户，提供全天候、全天时、稳定可靠的话音、短消息和数据等移动通信服务，提升我国卫星通信服务水平和应急通信保障能力。

天通一号 01 星

2016 年 8 月 6 日 00 时 22 分，在西昌卫星发射中心用长征三号乙增强型运载火箭在三号工位发射成功，进入预定轨道，其运行轨道为 GTO。

天通一号 02 星

2020 年 11 月 12 日 23 点 59 分，在西昌卫星发射中心用长征三号乙增强型运载火箭在发射成功，进入预定轨道，其运行轨道为 GTO。

天通一号 02 星在 01 星覆盖祖国国土 (包括海洋国土)的基础上扩大一带一路区域国家的覆盖。