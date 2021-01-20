苹果 AirPods Max 耳机拆解：让索尼和 Bose 耳机看起来 “像玩具”

IT之家 1 月 20 日消息 iFixit 对 AirPods Max 进行了深入的研究，全面拆解了苹果的这款耳罩式耳机。他们在拆解中发现，该耳机的螺丝种类惊人，但同时也证明了其工艺的出色。

“而在拆解了一些竞争对手之后，我们更加理解那 550 美元的价格标签，”iFixit 说，“索尼和 Bose 的耳机价格都比较低，但在内部，AirPods Max 执着的工艺高要求让其他那些性能极强的设备相比之下就像玩具一样。”

▲AirPods Max（中）与索尼（左）和Bose（右）耳机拆解对比

AirPods Max 耳机的可维修性得分为 6 分（满分 10 分），相比之下，AirPods 和 AirPods Pro 得分 0。AirPods Max 易于拆卸的耳垫和头带为其可维修性加分，此外驱动和电池都用螺丝固定，并使用维修友好的电路板连接。

但 iFixit 同时表示，“螺丝种类之多令人费解”，此外耳罩则用粘合剂保持封闭。

拆解发现，双电池组只位于右侧，而且左侧没有配重，但耳机似乎并没有重量不平衡。电池的容量为 2.54Wh。索尼 1000XM4 的容量为 4.1Wh，而 Bose 700 的容量为 2.39Wh。

两个耳罩里都有一块逻辑板，里面有很多芯片，以至于 iFixit 不得不向网友请教这些芯片的具体信息，即便如此，也不是每个芯片都被了解。

IT之家了解到，AirPods Max 拆解后还发现了 8 个麦克风，用于主动降噪。还有蓝牙 5.0，外加一对 40mm 的动态驱动器。完全拆解后还发现了一个苹果的 logo，在其中一个可拆卸的耳垫下。