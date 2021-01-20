深圳龙华发放 2000 万数字人民币春节留深红包

IT之家1月20日消息 据深圳发布，龙华推出 2000 万数字人民币春节留深红包，此次活动面向龙华区商事主体中购买社保的春节留深人员，发放 2000 万元数字人民币红包，每个红包金额为 200 元，红包数量共计 10 万个。

“龙华数字人民币春节留深红包”采取 “摇号抽签”形式发放，抽签报名通道自 2021 年 1 月 20 日上午 9 时正式开启。参与活动的商事主体可通过 PC 端龙华政府在线 - 龙华数字人民币春节留深红包预约抽签系统或通过 “i 龙华 App”、“i 龙华”小程序进入活动预约平台提交商事主体春节留深人员（近三月至少有一笔在申报商事主体正常社保缴费记录）信息申请抽签。中签后，中签人员根据中签短信指引下载安装 “数字人民币 App”，注册登录并开立 "个人数字钱包"，活动主办方将于 2 月 1 日 9 时起向中签人员发放春节留深红包。

IT之家获悉，“龙华数字人民币春节留深红包”可于 2 月 1 日 9 时至 2 月 9 日 24 时在龙华区已完成数字人民币系统改造的 3500 余家指定商户（龙华区 55 家大型商超、65 家大浪时尚小镇商户、7 家龙华扶贫街区的商户）无门槛消费，具体商户名单可至 “i 龙华 App”“i 龙华”小程序预约平台查阅。本次活动是数字人民币研发过程中的一次常规性测试。

“龙华数字人民币春节留深红包”预约申领规则

申请方式：

以商事主体为单位，提交春节留深人员信息（姓名、身份证号码、手机号码），通过抽签的方式确定 10 万名中签人员。

※ 提醒！

此次活动仅以商事主体为单位预约，不开放个人预约。

申领条件：

NO.1

申领的商事主体需同时满足注册地址和实际经营地址均在龙华区；

NO.2

申领的留深人员需满足为龙华区的商事主体春节留深人员（近三月至少有一笔在申报商事主体正常社保缴费记录），使用中国大陆手机号码和第二代居民身份证的条件。

本次活动通过 “摇号抽签”的方式进行

非先到先得，无需争抢

具体步骤如下：

预约登记：

1 月 20 日上午 9 时至 25 日下午 18 时

※商事主体管理员根据网址

https://ilh.szlhq.gov.cn/digital-pc/#/Login，进入活动预约平台 -【龙华区数字人民币春节留深红包预约抽签系统】

※或通过 “i 龙华”App（仅支持安卓系统），进入活动预约平台

※或通过 “i 龙华”小程序，进入活动预约平台

1、点击【商事主体注册】，填写商事主体和管理员个人资料。商事主体注册预约须同时满足工商注册登记地址和实际经营地址均在龙华区；商事主体管理员必须为商事主体已缴纳社保人员。

商事主体注册时，管理员可自行选择指定银行 , 确认指定银行后不可进行再次修改；若不选择，则由系统进行分配。

商事主体信息

管理员信息

确定填写内容无误后，点击 下一步 - 填写管理员信息 - 提交注册

2、注册成功后，登录预约平台系统。商事主体管理员通过下载模板进行批量导入、OCR 工具或手工录入等方式上传商事主体春节留深人员信息，人员信息包含：姓名、身份证号、手机号。请确保以上信息填写无误。

上传人员信息表格

注意：1、请按照姓名 >身份证号 >手机号码的顺序调整文档 , 否则将造成信息错误；

2、仅支持 xls、xlsx 格式文件；

3、人员信息表格须按照下载模板进行填写上传

上传解析结果

手动录入人员信息

资料审核：

预约登记信息提交后，系统将自行判定提交信息是否符合申请信息，预约截止前，商事主体管理员可修改上传人员的姓名和手机号码，若身份证号出现错误，可重新上传人员信息。

抽签：

1 月 26 日上午 10 时

由龙华区政府根据抽签规则确定 10 万名商事主体春节留深人员为中签人员。

“数字人民币 App”下载：

1 月 29 日上午 9 时至 2 月 8 日 24 时

中签人员将于 1 月 29 日上午 9 时起收到中签短信。根据短信指引，下载安装 “数字人民币 App”，注册登录并开立 “个人数字钱包”，活动主办方将于 2 月 1 日 9 时起向中签人员发放春节留深红包。

红包使用：

2 月 1 日上午 9 时至 2 月 9 日 24 时

中签人员可在红包有效期内至龙华区指定商户无门槛消费，不能转给他人或兑回本人银行账户。超过有效期未使用的红包将被收回。