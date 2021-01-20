优派发布 VP3286-8K 显示器，售价高达 5000 美元

IT之家1月20日消息 今年 CES 消费电子展期间，各大厂商发布了众多显示器新品，相比此前产品参数上更加全能、画质更高。优派（ViewSonic）于 CES 2021 发布了该品牌首款 8K 分辨率显示器 VP3286-8K。这款产品为 31.5 英寸，分辨率高达 7680×4320，约合 3318 万点。

这款产品属于优派 ColorPro 系列，显示器能覆盖 99% Adobe RGB 色域，采用雷电 3 接口，四面微边框设计。除此之外，显示器支持 DisplayPort 输入、USB Hub 功能，没有 HDMI 接口。显示器同样支持色盲模式，方便有色盲、色弱的用户使用。

官方表示，优派 VP3286-8K 显示器将于今年夏天发货，售价 5000 美元，约合人民币 32342 元，这个价格比大多数微单相机还要昂贵。

IT之家了解，除了这款产品，ColorPro 系列还有多款 4K、2K 分辨率的显示器产品，基本信息如下：

VP3286-4K：31.5 英寸，100% Adobe RGB 色域，售价 2000 美元

VP2786-4K：27 英寸，100% Adobe RGB 色域，售价 1000 美元

VP2776-4K：27 英寸，100% DCI-P3 色域，售价 900 美元

VP2776-2K：27 英寸，100% DCI-P3 色域，售价 500 美元

官方表示这几款产品均将于今年夏天开售。