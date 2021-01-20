ASML 公布 2020 年财报：净利润 35.5 亿欧元，毛利率 48.6%

IT之家1月20日消息 荷兰光刻机制造商 ASML（阿斯麦）今日公布了去年 Q4 以及 2020 年财报。报告显示，该公司 2020 年销售额 140 亿欧元，约合 1100 亿元人民币；净利润 35.54 亿欧元，约合人民币 279.2 亿元人民币；毛利率达 48.6%，每股收益 8.49 欧元。

2020 年第四季度，该公司销售额 43 亿欧元，净收入 14 亿欧元，毛利率 52%。该公司 CEO 表示，第四季度的利润增长主要因为额外的 DUV 深紫外光刻机的交货。第四季度总共交付 9 台 EUV 极紫外光刻机系统，收到了 8 台的货款。ASML 第四季度的订单金额为 42 亿欧元其中有 11 亿欧元为 6 台 EUV 光刻机。

财报中还显示，ASML 2020 年 Q4 研发设计投入为 5.56 亿欧元，全年研发设计投入达 22 亿欧元。该公司全年共交付 31 台 EUV 光刻机系统，总价值 45 亿欧元。

IT之家了解到，ASML 预计 2021 年第一季度销售收入在 39 亿 - 41 亿欧元，毛利率预计 50%-51%，研发设计投入 6.2 亿欧元。同时，该公司宣布为每股普通股配息 2.75 欧元，相比去年增长 15%。