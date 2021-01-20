奔驰发布 EQA 纯电 SUV：中德两国生产，国内将有续航超 500 公里车型

IT之家 1 月 20 日消息 根据梅赛德斯奔驰 - 官方的消息，今日，梅赛德斯 - 奔驰旗下 EQ 子品牌的首款新生代纯电动车型梅赛德斯 - 奔驰 EQA 纯电 SUV 全球首发。

IT之家了解到，全新梅赛德斯 - 奔驰 EQA 将先期在海外市场推出功率为 140 千瓦并搭载单电机的 EQA 250 车型，电池包容量为 66.5 千瓦时，百公里电耗仅为 15.7 千瓦时，拥有 486 公里（NEDC 综合工况）的续航里程。在直流快充模式下，全新 EQA 250 仅需 30 分钟即可从 10% 充至 80% 电量。

未来，全新梅赛德斯 - 奔驰 EQA 将于中德两国生产，并稍后在中国推出搭载前后双电机、续航里程超过 500 公里的国产车型，以期满足中国新生代客户的都市出行需求。

官方介绍：

全新 EQA 拥有鲜明的家族设计语言：EQ 家族标志性的 “黑色面板”格栅和星徽盾标交相辉映，构成 “时空之环”的高性能 LED 日间行车灯灯带与尾灯灯带，彰显出不俗身份。而大灯内部 EQ 车型专属的蓝色灯带相间其中，进一步释放 EQ 独有的电动之美。全新 EQA 的灯带设计的更加棱角分明，外加发动机盖上的两条棱线，令整车更显动感十足。此外，LED 尾灯被无缝融合到锥形 LED 灯带中，从而凸显出车辆宽度，令其更具活力与个性。

此外，摒弃进气格栅后采用的全封闭冷却空气控制系统和空气动力学效率更高的前后裙设计，为其带来低至 0.28 的风阻系数，确保了更高续航里程的同时也再次彰显了其新生代车型的动感风范。

全新 EQA 还配备了 EQ 专属仪表盘和多媒体显示屏，在操作更为直观的前提下，用户可在 “现代经典”、“运动”、“先锋”和 “简约”四种不同风格中进行选择。而这些无处不在的电感元素，为新生代都市电动青年打造出一个充满未来感的梦幻空间。

全新 EQA 纯电 SUV 拥有多项专为 EQ 电动车开发的专属功能，如配备 EQ 专属功能的 MBUX 人机智能交互系统、EV 优化路径规划功能、气候预控制功能、以及续航里程提示等功能，为都市电动出行生活注入全新活力。

EV优化路径规划功能可根据能耗、路况和充电站使用情况等实时信息，为用户提供最优路线规划。而气候预控制功能，则可通过车机端MBUX或手机App对车辆进行预加热、预制冷等设定，确保了驾乘者无论何时进入车内，都可以享受最适宜的座舱温度。

全新EQA采用经过特别调整的车身结构，如保护高压电池组的坚固框架、前部电池保护装置等，以满足电动汽车面临的特殊安全要求。此外，全新EQA纯电SUV也经历了严苛的可靠性标准测试和全方位碰撞测试，如多项针对电力传动系统、电池等重要部件的特殊测试，以确保其拥有值得信赖的性能和安全。