Note 21 没了，最新爆料：三星将停止发布新 Galaxy Note 系列手机

IT之家1月21日消息 外媒 MSPoweruser 报道，三星通常每年都会发布两个旗舰智能手机系列，但今年，该公司有不同的计划。据爆料人士 @Ice Universe 最新透露，三星已经撤消新 Galaxy Note 系列的开发计划。换句话说，三星没有计划在今年发布 Galaxy Note 21 系列手机，这与之前的传闻不同。

这并不是唯一一个声称三星将不再继续 Note 系列的爆料者。爆料人士 @MauriQHD 在几个月前就提出了类似的说法，称 “三星 Note 21 系列不会发生”。这意味着，今后三星将不再发布 Galaxy Note 系列，而是只发布 Galaxy S 系列旗舰手机，在笔记方面，三星 Galaxy S 系列有望和 Note 系列一样出色。

IT之家获悉，消息称三星正在大力投资未来的 Fold 折叠屏手机设备，专家认为，这可能是三星逐步淘汰秋季 Note 系列旗舰的原因之一。不过，这些爆料者的说法是否准确，我们还在等待三星官方的确认。

现在你可以购买三星 Galaxy S21 Ultra，与前代不同，它新增支持了 S Pen 手写笔，不过该 S Pen 需要单独购买。