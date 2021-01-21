大众 CEO Twitter 首秀，称要夺走特斯拉的一部分市场份额

原文标题：大众CEO Twitter首秀 对马斯克喷“垃圾话”

1 月 21 日早间消息，据报道，在过去的一年里，美国电动汽车制造商一直忙着在德国建厂，而德国正是老牌车企大众的总部所在地，在这样的背景下，大众汽车首席执行官也坐不住了，他决定在埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的主场进行还击，而后者的主场就是 Twitter。

周三，大众集团 CEO 赫伯特 · 迪斯（Herbert Diess）发表了自己在这个社交媒体上的第一条推文，他表示，大众正在市场份额方面追赶特斯拉，并且已经在欧洲赢得了消费者争夺战。

迪斯写道：“你好 @Twitter！我将在这里和大众集团一起做出影响，尤其是在政治问题方面。另外，@elonmusk，我们当然还要夺走你们的一部分市场份额。我们的 ID.3 和 e-tron 已经赢得了首批欧洲市场。期待着和你们进行富有成效的讨论！”

62 岁的迪斯写的这段话，很有可能只是在和 49 岁的马斯克开玩笑。多年以来，两个人保持着良好的关系，2019 年 9 月马斯克还曾发推文表示，迪斯在 “在电动化方面所做的事情比任何一家大型汽车制造商都要多”。

去年 9 月，迪斯还让马斯克试驾了大众的 ID.3 电动汽车，当时马斯克正在德国视察特斯拉柏林超级工厂的建设工作。