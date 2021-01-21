报告：苹果 iPhone 保值率最高，HTC 手机最低

IT之家 1 月 21 日消息 就像汽车一样，智能手机也会随着时间的推移而贬值。一个名为 BankMyCell 的网站会追踪手机的保值率，去年全年，该公司每小时追踪 310 款流行智能手机的回购价格。根据其发布的一份新报告，基于初始回购价格为 700 美元或更高的手机，安卓手机在拥有的头两年内的价值损失速度是 iOS 机型的两倍。

当你把手机拿回家拆开后，手机就开始折旧。一年内，iPhone 的平均贬值率为 16.70%，两年内贬值率为 35.47%。相比之下，安卓手机一年的平均贬值率为 33.62%，两年的平均跌幅为 61.50%。这种差距会随着时间的推移而缩小，四年后，iPhone 手机平均贬值率为 66.43%，而同期 Android 手机平均为 81.11%。

从单个机型来看，根据某款手机在市场上的好评程度，贬值幅度会不同。例如，三星 Galaxy S20 Ultra 发布后仅 9 个月，回购价格就只有原价的 64.71%。在同样的 9 个月时间内，苹果 iPhone 11 Pro Max 回购价格相比原价损失了 32.22%。

售价在 350 美元以下的低价安卓手机，第一年后贬值 52.61%，两年内贬值 73.61%，三年后贬值 85.15%，第四年后贬值 94.90%。报告中提到的一个例子，中端机三星 Galaxy A50 从 2019 年 3 月到 2020 年 12 月，其估值下降了近 80%。

IT之家了解到，从品牌来看，苹果手机的贬值幅度越小，意味着它们比大多数手机更保值。平均而言，iPhone 机型去年的平均价值损失为 22.35%。HTC 的情况最差，很可能是由于该品牌缺乏转售市场。平均而言，HTC 智能手机在 2020 年的价值下降了 53.08%。