两院院士评出 2020 年十大科技进展新闻：嫦娥五号、“人造太阳”等上榜

IT之家1月21日消息 据中国科学报，1 月 20 日，由中国科学院、中国工程院主办，中国科学院院士和中国工程院院士投票评选的 2020 年中国十大科技进展新闻、世界十大科技进展新闻在北京揭晓。

2020 年中国十大科技进展新闻分别是：

嫦娥五号探测器完成我国首次地外天体采样返回之旅，科学研究启动；

北斗三号最后一颗全球组网卫星发射成功，北斗全球系统星座部署完成；

深潜再传捷报，我国无人潜水器和载人潜水器均取得新突破；

我国率先实现水平井钻采深海可燃冰；科学家找到小麦 “癌症”克星；

科学家达到 “量子计算优越性”里程碑；

科学家重现地球 3 亿多年生物多样性变化历史；

我国最高参数 “人造太阳”建成；

科学家攻克 20 余年悬而未决的几何难题；

机器学习模拟上亿原子：中美团队获 2020 高性能计算应用领域最高奖项戈登贝尔奖。

▲ “中国环流器二号 M”装置，新一代“人造太阳”

2020 年世界十大科技进展新闻分别是：

科学界完成迄今最全面癌症基因组分析；

人造叶绿体研制成功；

人工智能首次成功解析蛋白质结构；

新型催化剂将二氧化碳变为甲烷；

脑—机接口技术助瘫痪男子重获触觉；

科研人员绘出迄今最大三维宇宙结构图；

美研究人员在超高压下实现室温超导；

“基因魔剪”首次直接用于人体试验；

引力波探测器发现迄今最强黑洞合并事件；

冷冻电镜技术突破原子分辨率障碍。

IT之家了解到，此项评选活动至今已举办 27 次，去年的中国科学十大进展分别为：嫦娥四号实现人类探测器首次月背软着陆、我国天文学家发现迄今最大恒星级黑洞、我国科学家首次观测到三维量子霍尔效应、我国科学家研制出新型类脑计算芯片、世界首台百万千瓦水电机组核心部件完工交付、“太极一号”在轨测试成功 我国空间引力波探测迈出第一步、最新研究表明自然界中约24%的材料可能具有拓扑结构、我国科学家解析“奇葩”光合物种硅藻捕光新机制、我国自主研发临床全数字PET/CT装备获准进入市场、科学家发现16万年前丹尼索瓦人下颌骨化石。