武极赛博朋克游戏电脑主机优惠：i7 + RTX 3070 到手价 9798 元

IT之家1月21日消息 近期，电脑厂商武极推出了台式赛博朋克电脑主机优惠，这款台式游戏主机搭载了 i7-10700F 处理器，RTX 3070 8G 显卡，标配 16GB 内存，硬盘空间为 500G SSD 硬盘。日常价 10099 元，到手价 9798 元。

IT之家获悉，官方介绍，武极台式赛博朋克电脑主机采用了第十代 i7-10700F 处理器，支持 8 核 16 线程，随心多开秒切换，轻松睿频至 4.8GHz，边玩边直播，专门针对游戏研发，告别卡顿。

采用的 B460 系列主板拥有强悍的供电设计、多方位散热控制，和前卫的互联选项可轻松驾驭新一代处理器，大幅提高工作效率。

在显卡方面，采用 GeForce RTX 3070 显卡，GeForce RTX 3070 显卡应用新一代 NVIDIA Turing 架构，性能碾压 GeForce RTX 2080Ti，带来难以想象的光线追踪和 AI 运算技术让玩家更能享受沉浸式游戏体验。

借助光线追踪、可变速率着色、网格着色器等，释放满血性能，让玩家畅享更逼真灵动的游戏视效。《死亡搁浅》《赛博朋克 2077》《战地 5》《逆水寒》《使命召唤战区》《看门狗军团》等支持 TRX 试试光追技术。

目前，武极旗舰店多款产品开启大促，武极武神 i5-10400F/GTX1660S/8G/240G 售价 4499 元，武极星冠 i5-10400F/GTX1660S/16G/480G 售价 4899 元，武极 i5-10400F/GTX1050Ti/8G/240G 售价 3197 元。

点此购买：武极赛博朋克主机｜武极武神 ｜ 武极星冠 ｜武极i5