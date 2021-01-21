深度操作系统 deepin 现已支持指定源更新

IT之家1月21日消息 深度操作系统现已发布最新更新，新增“ apt-get custom-update”命令行，支持指定源更新，同时修复了关闭检查应用商店的应用更新后不生效的问题。

此外，使用快捷键“ctrl+alt+R”进行录屏实际触发为截图的问题也已修复。

值得一提的是，深度操作系统deepin 文档目录此前已上线 GitHub，目前包括 deepin 用户手册&deepin-FAQ。其中，deepin 用户手册主要是 deepin 操作系统的一些使用介绍文档（具体参考IT之家文章《深度操作系统 deepin 文档目录上线 GitHub》）。

深度操作系统更新内容：

终端

新增“ apt-get custom-update”命令行，支持指定源更新

任务栏

修复选择智能隐藏模式后窗口最大化，任务栏没有自动隐藏的问题

修复无线网络图标灰显，不显示信号强度的问题

日历

修复部分纪念日显示问题

控制中心

修复开启智能镜像源后，每8秒闪现一次源列表的问题

修复关闭检查应用商店的应用更新后，不生效的问题

DDE

修复无线网络密码弹框，右键列表显示为英文的问题

截图录屏

修复使用快捷键“ctrl+alt+R”进行录屏，实际触发为截图的问题

第三方应用