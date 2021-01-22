苹果 iOS 14.4/iPadOS 14.4 RC 版正式发布（附更新内容）

IT之家1月22日消息 今日凌晨，苹果面向开发人员发布了 iOS 14.4 与 iPadOS 14.4 RC（Release Candidate） 版更新。

在 iOS 14.4 中，iPhone 相机可以识别较小的 QR 码，并可在 iPhone 12 系列摄像头无法验证为全新时发送通知。

此外，iOS 14.4 带来了一项新设置，支持为蓝牙连接的第三方音频设备指定类型，以便正确进行耳机音频水平测量。苹果会跟踪耳机音频水平测量，如果音乐播放的音量水平随着时间的推移有可能损害听力健康，就会发出警报。

iOS 14.4 还解决了以下问题：

用 iPhone 12 Pro 拍摄的 HDR 照片中可能会出现图像伪像；

Fitness 小部件可能不显示更新的活动数据；

输入可能会延迟，单词建议可能不会出现在键盘上；

键盘可能没有以正确的语言显示在消息中；

在暂停语音提示或 Siri 后，CarPlay“新闻”应用中的音频可能无法恢复；

在辅助功能中启用开关控制可能会阻止在锁定屏幕接听电话。

1、iOS 14/iPadOS 14 开发者预览测试版描述文件：点此下载



2、iOS 14/iPadOS 14 公开测试版描述文件：点此下载

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《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果 iOS 系统发布/固件下载/升级更新大全表》