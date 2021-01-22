树莓派发布新款产品 Pi Pico：内置定制芯片，售价仅 4 美元

1 月 22 日消息，树莓派基金会 (Raspberry Pi Foundation)最新发布了一款微控制器开发板树莓派 Pi Pico，其比普通的树莓派 Pi 还要小，售价仅为 4 美元，内置功能强大的定制芯片，现在已经上市销售。

根据树莓派基金会的说法，树莓派 Pi Pico 足以用于机器学习等项目。该公司解释说，树莓派 Pi 可以应对重量级的计算、网络访问和存储，而微控制器树莓派 Pi Pico 可以处理模拟输入和低延迟 I/O，有时还提供非常低功耗的待机模式。

这也是微型计算机制造商树莓派基金会首次使用一种名为 RP2040 的内部定制芯片为树莓派 Pi Pico 提供动力。树莓派 Pi Pico 的特点是搭载了新款芯片，拥有 2MB 的闪存，一个单击按钮和一个 Micro USB Type B 端口。而内置的 RP2040 微控制器芯片搭载了双核 ARM Cortex M0 + 处理器，运行频率高达 133MHz，内置 264KB 的 SRAM，专用的 QSPI 总线可支持多达 16MB 的片外闪存；拥有 30 个 GPIO 引脚，其中 4 个可以作为模拟输入。

树莓派基金会正在与 Arduino、Adafruit 和 Pimoroni 等公司合作，将 RP2040 芯片集成到其他电路板和设备中。其中一些值得注意的是 Pimoroni 的 PicoSystem 游戏机，Adafruit 的 Feather RP 2040 开发板，以及 Arduino 的 Nano RP2040 Connect 设备。