2020 年通信业统计公报：4G 用户渗透率超八成，百兆宽带已近九成

IT之家 1 月 22 日消息 今天，工信部发布了 2020 年通信业统计公报，经初步核算，2020 年电信业务收入累计完成 1.36 万亿元，比上年增长 3.6%，增速同比提高 2.9 个百分点。按照上年价格计算的电信业务总量 1.5 万亿元，同比增长 20.6%。

IT之家了解到，2020 年，全国电话用户净减 1640 万户，总数回落至 17.76 亿户。其中，移动电话用户总数 15.94 亿户，全年净减 728 万户，普及率为 113.9 部 / 百人，比上年末回落 0.5 部 / 百人。4G 用户总数达到 12.89 亿户，全年净增 679 万户，占移动电话用户数的 80.8%。固定电话用户总数 1.82 亿户，全年净减 913 万户，普及率降至 13 部 / 百人。

宽带方面，截止 2020 年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 4.84 亿户，全年净增 3427 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达 4.35 亿户，全年净增 5074 万户，占固定宽带用户总数的 89.9%，占比较上年末提高 4.5 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的用户数达 640 万户，比上年末净增 553 万户。