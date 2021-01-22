故障修复，波音星际线载人飞船软件通过 NASA 审查，3 月飞行

波音公司宣布，其开发的星际线（Starliner）载人飞船软件已经通过美国国家航空航天局（NASA）的审查，飞船将于今年 3 月份进行下一次无人飞行测试。

13 个月前，波音首次尝试将无人驾驶的 CST-100 星际线飞船送往国际空间站，但由于一系列故障和软件问题而失败。NASA 在去年一整年对这次飞行测试进行了两次评估，确定波音再次将飞船送入太空之前需要解决 80 个问题。

波音公司计划在今年 3 月份对飞船进行第二次无人太空飞行。本周一，波音概述了评估过程的进展情况。波音公司宣布，在新任务 OFT-2 发射升空之前，其已经完成飞船软件的正式重新认证。

整个认证过程首先需要评估星际线飞船的软件需求，然后执行与验证相关的测试。

位于休斯顿的星际线航空电子和软件集成实验室 (ASIL)接受了审查，以确保飞船软件为新的测试做好准备。此外，软件工程师还对模拟器的准确性进行了验证，并进行了更多评估，以确保软件能够与飞船硬件完全兼容。

波音公司表示，接下来进行了大量测试，从简单的命令验证到与核心软件集成的 “任务场景”。

飞行软件通过审查后，播音计划与联合发射联盟合作执行 “硬件和软件集成测试”，以确保火箭和航天器相互协同。

波音公司还计划对国际空间站对接程序的代码进行验证，同时在 ASIL 模拟 OFT-2 任务的整个过程，将花费几天时间来模拟从发射前到着陆的所有任务。

波音公司还宣布，其已经为星际线飞船的 NASA 对接系统 (NDS)安装了一个新的盖板。NDS 的作用是将星际线飞船与国际空间站进行自动安全对接和分离。波音制造的盖板将在飞船再入大气层的阶段有效保护 NDS，这时飞船外壳将达到大约 1650 摄氏度的高温。