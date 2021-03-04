【IT之家开箱】realme GT 银河战舰手机图赏：硬核，粗犷

今天下午，realme 手机发布了今年的开年旗舰手机，即realme 全新 GT 系列，该系列手机将打造兼具速度美学、澎湃性能与持久耐力。IT之家目前拿到了银河战舰版的realme GT手机，现在就为大家送上开箱图赏。

realme GT在外观设计上借鉴了竞技跑车的设计灵感，给出了 “速度美学”的概念，在机身上融合颜色、光效、纹路、质感等元素，让整机看起来有一种速度感。

硬核的风格首先体现在手机背面，这款手机采用了 3D 玻璃外壳，表面在 PET、多色胶印、UV 纹理转印（光学级纹理模具）、溅射镀膜等复杂工艺的加持下，呈现出斜向 “加速赛道纹”的独特纹理，而光亮的玻璃表面还会折射出纵向的光泽，这种有棱有角的光泽和纹理带给realme GT一种速度和硬核的气质。

至于手机正面，则是一块 6.43 英寸的全面屏，屏幕左上角有一个圆形的开孔，顶部有一道微缝的听筒。realme GT 屏幕边框很窄，视觉观感不错。

realme GT的中框为塑料材质，但是表面做成了类似金属的抛光质感，日常使用和金属相比简直可以乱真。机身中框的顶部，只有一个麦克风，而底部则是扬声器、USB 接口和麦克风 , 比较良心的是，realme GT 还在底部提供了一个 3.5mm 的耳机接口。

配置方面，realme GT 采用高通迄今最强芯骁龙 888，最先进的 5nm 制程工艺，CPU 提升 20%，功耗降低 50%，大型 App 启动更快，持久稳定高频运行，平均跑分 75W+。同时采用满血版 LPDDR5 + UFS3.1，速度大大提升。

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