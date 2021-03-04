【IT之家评测室】realme GT 手机体验：一切为了性能和速度

在去年 12 月的高通骁龙技术峰会上，OPPO 就透露了代号为 “Race”的新旗舰，而今天，这款手机终于正式发布，它就是全新的 realme GT 手机。

作为 realme 在 2021 年的开年旗舰，“realme GT”这款手机带来了不少看点，包括骁龙 888 + 满血版 LPDDR5、65W 智慧闪充、3D 钢化液冷散热等等。当然，看完发布会，相信大家也能发现 realme GT 的诸多看点最终还是要落脚于 “性能”上。

那么，这款手机究竟实际体验如何，则是小伙伴们购买前需要关注的事了。IT之家已经拿到了银河战舰配色的 realme GT，现在我们不妨就通过评测来一探究竟吧。

一、外观设计：凌利、有序

提到 GT，相信大家首先会想到 “赛车”、“速度”这些词，realme GT 取名 “GT”，实际上也处处体现着竞速般的硬核。我们首先从外观来看。

首先在手机的整体设计上，realme 借鉴了竞技跑车的设计灵感，给出了 “速度美学”的概念，在机身上融合颜色、光效、纹路、质感等元素，让整机看起来有一种速度感。

具体来说，就是体现在 realme GT 的玻璃后壳上，这款手机的外壳采用了 3D 玻璃材质，表面经过了 PET、多色胶印、UV 纹理转印（光学级纹理模具）、溅射镀膜等复杂工艺处理，使得表面呈现出 “加速赛道纹”的独特观感，同时打给你光线反射在玻璃表面，会折射出纵向的光泽，在银河战舰配色中，这种光泽还有中间浅，两侧深的纹理设计，良好的层次感给手机几分凌利和新潮。

这种凌利的速度感也没有影响 realme GT 整体上的简洁和秩序，“加速赛道纹”为统一的纵向纹理，手机的摄像头、文字 logo 也为纵向排列，并且都被放在了左侧，视觉上做到了规整和谐。

手机正面是一块 6.43 英寸的全面屏，屏幕左上角有一个圆形的开孔，顶部有一道微缝的听筒。realme GT 屏幕边框很窄，视觉观感不错，但整体上并没有什么特别之处。

接着来看中框，realme GT 的中框为塑料材质，表面做了类似金属的抛光处理，这里也许就是这款手机能把价格压到 3000 元以下的妥协之处了。

中框顶部，只有一个麦克风，而底部则是扬声器、USB 接口和麦克风 , 比较良心的是，realme GT 还在底部提供了一个 3.5mm 的耳机接口。

手机左侧是音量按键和 SIM 卡插槽，右侧则是一枚电源按键。

realme GT 整体重量为 186g，在当前的智能手机阵营中算是比较轻的了，握在手上不会有负重感。同时因为手机背面经过 3D 热弯成型工艺处理，弧度贴合掌心，握持的时候也会获得不错的手感。

总体来说，realme GT 在外观设计有自己的特色，整体做工也比较精湛细致，颜值方面符合当前高端智能手机的主流水准。

二、性能体验：骁龙 888+GT 模式，输出能力强悍

realme GT 定位于高性价比的旗舰手机，其中这个 “性价比”中的 “性能”更是这款手机的主要看点之一，它搭载了目前高通最强的高通骁龙 888 移动平台，基于 5nm 工艺制程，核心架构中，1 个 2.84GHz 的 Cortex-X1 峰值性能提升 30%，3 个 2.4GHz 的 A78 持续性能表现提升 20%，功耗降低 50%，另外还有 4 个 1.8 GHz 的 A55 效率核心。同时，这款手机还搭载了 12GB 满血版 LPDDR5 运存，理论性能提升 16%，同时还有 UFS3.1 存储加持，顺序写入性能高达 770Mbs/s。

参数确实出色，那么 realme GT 的实际性能输出表现怎么样呢？IT之家使用《和平精英》和《王者荣耀》这两款游戏进行了测试。

首先是《和平精英》，在最高画质下，IT之家进行了大约 30 分钟的游戏，整个过程的平均帧率达 39.9fps，偶尔的帧率波动主要来自 UI 界面的切换，整个体验过程非常顺畅。

游戏结束后，小编测得 realme GT 的机身温度最高为 37.1℃，出现在机身背部摄像头附近，实际也游玩时基本感觉不到手机在发热。

接下来是《王者荣耀》，小编进行了大约 10 分钟的游戏，游戏过程中的平均帧率为 60.5fps，对战的时候同样是丝滑流畅，可以说是毫无卡帧的感觉。

《王者荣耀》测试结束后，手机的温度最高为 37.4℃，握在手上同样不会产生不适感。

从测试结果来看，realme GT 在骁龙 888 的加持下确实能够轻松应对上述两款游戏，特别是在最高画质下，拥有流畅运行表现的同时，手机整体还能保持很好的温度控制，热量的释放较低而且平均，没有出现局部显著发烫影响游戏运行的情况。这其实主要得益于 realme GT 采用的 3D 钢化液冷散热技术。

这项技术的散热思路是采用钢铜复合内部结构，强度高，散热效率好；其次，散热部件外壳采用了不锈钢材质，强度比传统 VC 液冷散热明显提升，与核心发热元贴合度更高，同时有效降低了 VC 内部导热的热阻，提高了气体和液体相互转换的效率，提高散热效果。

作为一款主打性能的手机，realme GT 还有一项专属的 GT 模式，可以进一步释放手机的性能，在系统下拉控制中心中就可以找到 GT 模式的开关，手机会全面开放 120Hz 高刷，提高核心运行频率，对高帧率游戏进行全面优化，同时，GT 模式还拥有专属启动动画、动效 + 音效 + 振感，带来更好的游戏体验。

那么在 GT 模式下，realme GT 的性能输出是否会更上一层楼呢？IT之家首先用直观的跑分数据来为大家做对比。

在《GeekBench 4》平台上，realme GT 在标准模式下单核 5141 分，多核 13822 分，在 GT 模式下单核 5152 分，多核 13878 分。开启 GT 模式后，性能确实也有提升，不过从跑分成绩来看并不是十分显著。

接下来，IT之家用《明日之后》这款游戏来试一试 GT 模式下的 realme GT，这款游戏对手机配置要求比较极端，堪称硬件杀手。游戏进行时画质选项是全高（不是最高），进行游戏 10 分钟左右，平均帧率 59fps。实际游玩体验，在大厅的时候由于玩家众多，画面元素太多，即便是骁龙 888 也没法达到全程 60fps，不过在正常进行流程时，基本还是可以达到 60fps 的。对于这样一款游戏，能达到如此的顺畅感，已经非常值得认可了。

总体来说，realme GT 的性能水平是比较顶级的，无论是日常使用，还是玩绝大部分的主流大型 3D 游戏，都可以轻松胜任。

三、影像能力：足够性能发烧友使用

影像拍照能力已经成为消费者购买手机时着重考虑的因素，相信小伙伴们也很关心 realme GT 的拍照表现。我们首先看看这款手机的影像配置。

realme GT 搭载的是后置三摄像头组合，包括一枚 6400 万像素的超清主摄、一枚 800 万像素的超广角摄像头和一枚 200 万像素的微距镜头。

其中，6400 万超清主摄搭载 Sony IMX682 传感器，1/1.73 英寸，等效焦段 26mm，通过像素四合一技术，单像素尺寸可达 1.6μm；支持全新多帧合成算法。

而 800 万像素超广角镜头拥有 119° 视角，单像素可达到 1.12μm，并且采用了 DLDC 双重防畸变引擎。

然后我们来看看 realme GT 的实际拍照表现。首先是白天，下面这组照片拍摄环境是雨天，realme GT 的成片曝光精准，色彩明丽，比真实场景稍微浓艳一些，同时画面整体的宽容度也不错，远处天空淡淡的乌云都没有过曝。

然后看解析力，放大照片后，远处路过的快递车，“ZTO”几个大字母还能看清，细节解析力中规中矩。

不过，realme GT 也可以输出 6400 全像素的照片，在同样的场景下，IT之家用 6400 万全像素模式拍了一张，放大照片之后，明显可以看到远处地板的纹理细节比标准模式更加丰富了，解析力更上一层楼。

然后是超广角镜头，小编还是在同样的场景下拍了一张，可以看到，超广角样张的视野范围明显比标准模式更大更广，空间感更强，同时，画面的边缘也没有出现明显的畸变，树木、楼房的护栏都还是直的。

然后，小编换了一个场景，拍摄办公楼的田径。这个场景光线对比相对强烈，比较考验 realme GT 的拍照动态范围表现。从下面的照片可见，天井内楼房墙体、窗户等亮度充足，细节清晰，而天空的乌云曝光也仍然准确，说明 realme GT 的相机在光线明暗对比强烈的场景下也可以很好地应对。

时间来到晚上，小编在办公园区里用 realme GT 的标准模式先拍摄了一张照片，拍摄时周围的环境比较黑暗，基本没有特别明亮的光源。从下面这张照片的效果来看，realme GT 标准模式直出的照片基本能够让人满意，首先是亮度比较足，其次色彩比较明艳，给人的第一观感不错，同时画面中楼房灯光的高光部分并没有严重的过曝。当然，有一些不足的是天空部分出现了比较明显的噪点。

在同一场景下，小编用夜景模式也拍摄了一张，得到的照片画面亮度有明显提升，高光压制也更好了，更重要的是标准模式下天空部分的噪点也消失了。

换一个场景，来到灯火相对通明一些的街道，雨水落在地上倒映车灯和霓虹，让这个场景的光线环境比较复杂。在夜景模式下，realme GT 得到的照片同样纯净明亮，白平衡也没有受到复杂光线的影响，白色的汽车在灯下仍然是白色的，橘黄的灯光，路面交错的倒影，照片看起来第一观感很好。稍有不足的就是仔细看会有涂抹感，不够清晰。

总结而言，realme GT 的拍照效果基本能让人满意。影像，可能并不是这款手机最扎眼的卖点，但对于性能发烧的玩家来说，它的拍照效果基本也是够用的。

其他拍照样张一览：

四、其他使用体验：65W 智慧闪充亮眼

realme GT 虽然是一款主打性能的旗舰，但在其他使用体验方面也并没有掉链子。首先，这款手机搭载了一块 Super AMOLED 材质的全面屏，分辨率为 2400 x 1080，支持 100% 的 P3 色域，刷新率可达 120Hz，你可以在系统中手动切换屏幕刷新率，也可以选择根据应用智能切换刷新率。

在实际使用中，realme GT 这块屏幕可以满足游戏玩家玩游戏和影音爱好者追剧的需求，整体在合格线上的显示素质可以为用户带来愉悦的使用体验。

除了屏幕，realme GT 的 Tactile Engine 线性马达在体验中也给小编留下了较深的印象，特别是配合系统内置游戏助手中的 “4D 震感”功能，在玩《王者荣耀》的时候每次击杀对手，手机都会震动一下，无形之中带来一种满足感。

系统方面，realme GT 运行的是基于 Android 11 的 realme UI 2.0 系统，这套 UI 交互界面美观简洁，拥有很多使用有趣的功能，可以提高手机的日常使用体验。

首先值得一说的是全新面世的主题色自定义引擎，内置 5 大色系和 10 项单色，让可以让用户把喜欢的潮玩色彩，变成系统的主题色。

同时，realme UI 2.0 的图标提供更多自定义项目，无论是调整应用名称的字号，或者是应用任意你喜欢的第三方图标包，都可轻松实现。

此外，realme UI 2.0 还拥有内置的游戏空间功能，在游戏空间中，你可以调节系统性能的释放模式，有低功耗模式、均衡模式和电竞模式三种可选。同时还有游戏变声、消息屏蔽和来电免打扰等常规功能。

在 realme UI 2.0 中，有一个比较独特的功能就是闪回键，这个功能可以让用户在切换应用时，保留上一个应用的核心信息在主屏幕上。

例如在游戏复活等待和跳伞等待期间，从游戏应用中退出来。在这段等待时间内，你可以回复一些重要的信息，刷一会淘宝等。复活的倒计时信息会以一个悬浮小窗口的方式在手机当前界面显示，用户对倒计时信息一目了然。当倒计时即将截止时，玩家还可以直接通过闪回键直接切换回到游戏场景中，快速加入团战。

最后，realme GT 还有也一个很重要的功能，就是 65W 智慧闪充。这款手机的电池容量是 4500mAh，在 65W 智慧闪充的加持下，IT之家实测，手机电量从 0% 充满到 100% 花了 35 分钟的时间，非常快速。应急的情况下，用标配的充电器充 10 分钟，就可以再坚持好久，很实用。

五、总结

realme GT 是一款有着明显特征的旗舰手机，如果用两个词来概括这款手机，IT之家会选择 “性能”和 “速度”。其中，性能是其骁龙 888 + 满血版 LPDDR5+GT 模式带来的强大的运算处理能力，速度则包括流畅顺滑的使用体验、65W 智慧闪充带来的迅疾的充电速度等。可以说，realme GT 就是围绕这两个词打造的，也算是不负 “GT”之名了。

特征如此鲜明，realme GT 定位的消费人群自然也是确切的，总体来说，它面向的是年轻、新潮的消费群体，而且更适合热爱游戏的发烧友玩家，买手机主要就是为了追求性能。如果你恰好就是这一类用户，相信 realme GT 不会让你失望。

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