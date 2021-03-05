消息称小米首款折叠手机今年上市，采用类似 MIX 4 Pro Max 的命名

IT之家3月5日消息 据IT头条消息，有知情人士透露称，小米首款折叠手机即将发布。据透露，这款新机的官方有可能定为小米 MIX 系列续作，例如小米 MIX 4 Pro Max，屏幕由华星光电供货。

消息人士表示，该机将采用与华为 MateXS 类似的外折叠方案，该机折叠后的屏幕面积可达到 6.38 英寸。他认为，2021 年可折叠手机将占据主导地位，而作为国产大厂之一的小米想要跟上其他智能手机制造商的步伐，势必要推出可折叠手机。

IT之家曾报道，有一款型号为 M2011J18C 的小米机型在上个月通过了工信部审核认证，但一直未公布更多信息。数码博主 @数码闲聊站 透露该机即为小米首款折叠屏旗舰机，正面无开孔。

该博主此前还透露，小米折叠屏新机将在小米平板之前发布，屏幕尺寸较大，性能不俗，支持高刷新率和高像素镜头。

此外，韩媒 TheElec 也表示三星显示目前正在开发可折叠的 OLED 面板，以此向 OPPO、小米和谷歌供货，使用这些面板的智能手机将在年内推出。

DSCC 创始人兼 CEO @Ross Young 曾爆料称，小米有望在 2021 年推出三款折叠屏手机。分别是外折型、内折型和翻盖式，也就是目前主流的三种形态。此外，外折型那款设计类似于华为 Mate X，因此尺寸较其他两款更大。

此外，小米折叠屏手机屏幕刷新率为 90Hz（工程机），但可以做到 120Hz，且采用三星最新的 UTG 柔性玻璃技术。其中小米折叠屏新机代号 Cetus，带有 108MP 摄像头，似乎运行基于 Android 11 的 MIUI12。

▲ 疑似小米折叠屏机型的地铁泄露图，无法考证，仅作参考，结果以最终量产机型为主

▲基于专利绘制的渲染图，图源于 LetsGoDigital

企查查 App 显示，小米关联公司曾多次申请折叠屏幕、可折叠手机专利。