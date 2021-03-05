《最后生还者 2》编剧：头部曾被高尔夫球杆击伤，因此写出 “高尔夫虐杀”剧情

IT之家3月5日消息 《最后生还者 2》自发售以来，“高尔夫球杆”就作为一个梗流传在玩家口中。

该梗的来源是本作中一个十分有争议的桥段，上一代游戏主角“乔尔”被本作反派以高尔夫球杆击打头部的方式虐杀，让所有喜爱“乔尔”一角的玩家都感到惊愕不已，并表示无法接受，因此玩家们纷纷用“高尔夫球杆”梗来表达对游戏的不满。

▲ 《最后生还者 2》

近日，该作导演兼编剧 Neil Druckmann 接受了外媒采访，向媒体和玩家解释了他为什么选择让艾比使用高尔夫球杆虐杀上一代令人喜爱的主角。

Neil Druckmann 表示：乔尔死于高尔夫球杆的设计理念来源于我自己的真实经历，我 16 岁时和朋友去高尔夫球场被高尔夫球杆击中脑袋，血流得到处都是，缝了30针。

▲ 《最后生还者》

IT之家了解到，《最后生还者 2》是由著名工作室顽皮狗第二团队开发的《最后生还者》正统续作，讲述了主角 Ellie（艾莉）前去寻找并且剿灭前作中的武装反抗组织火萤的故事。

Neil Druckmann 曾在博客中提到了一些玩家对新作的差评问题，他认为当制作某项大受欢迎的东西时，仇恨和刻薄是不可避免的。顽皮狗的下一步计划预计是在《最后生还者 2》上实现某种线上游戏体验。