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微软计划让 C# 和 Rust 等语言更容易访问 Win32 API

2021/3/8 14:42:29 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家3月8日消息 外媒报道，Win32 API 是经典 Windows 桌面应用的原生平台。它适用于需要直接访问系统功能和硬件的应用程序。这些 Win32 API 对于 C 和 C++ 开发者来说是很容易访问的。然而对于其他语言，如 C# 和 Rust，则需要包装器或绑定来访问这些 API。为了让更多的语言包括 C# 和 Rust 能够访问 Win32 API，微软宣布了新的 win32metadata 项目。

IT之家获悉，新的 win32metadata 项目目的是以元数据的方式提供 Win32 API 表层的完整描述，从而可以以自动化的方式将其投射到任何语言中，提高正确性并将维护开销降到最低。

通过这个项目，你可以获取 Nuget.org 网站上的 Windows 元数据文件（winmd），其中包含描述整个 Win32 API 表层的元数据。语言预测需要建立在这些元数据之上，以使开发人员能够从他们选择的语言中习惯性地调用 Win32 API。微软公布了三种语言预测。

  • C#/Win32 是与 . NET 的 PInvoke 项目的所有者 Andrew Arnott 合作构建的，C#/Win32 可以解析元数据，并生成调用你关心的 API 所需的 P/Invoke 包装器。

  • Rust 语言投射遵循 C++/WinRT 建立的传统，即使用标准语言和编译器为 Windows 构建语言投射，为 Rust 开发者提供了一种自然和习惯性的方式来调用 Windows API。

  • Modern C++ 投射。

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关键词：微软Win32编程

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