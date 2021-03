微软计划让 C# 和 Rust 等语言更容易访问 Win32 API

IT之家3月8日消息 外媒报道,Win32 API 是经典 Windows 桌面应用的原生平台。它适用于需要直接访问系统功能和硬件的应用程序。这些 Win32 API 对于 C 和 C++ 开发者来说是很容易访问的。然而对于其他语言,如 C# 和 Rust,则需要包装器或绑定来访问这些 API。为了让更多的语言包括 C# 和 Rust 能够访问 Win32 API,微软宣布了新的 win32metadata 项目。

IT之家获悉,新的 win32metadata 项目目的是以元数据的方式提供 Win32 API 表层的完整描述,从而可以以自动化的方式将其投射到任何语言中,提高正确性并将维护开销降到最低。

通过这个项目,你可以获取 Nuget.org 网站上的 Windows 元数据文件(winmd),其中包含描述整个 Win32 API 表层的元数据。语言预测需要建立在这些元数据之上,以使开发人员能够从他们选择的语言中习惯性地调用 Win32 API。微软公布了三种语言预测。