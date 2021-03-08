微软商店泄露《古墓丽影：终极幸存者三部曲》：或 3 月 18 日发售

IT之家 3 月 8 日消息 据外媒 VG247 3 月 7 日报道，新《古墓丽影》三部曲合集《古墓丽影：终极幸存者三部曲》短暂上架微软商店后又被下架，在上架时页面显示将会在 3 月 18 日正式发售。《古墓丽影：终极幸存者三部曲》包括《古墓丽影 9》、《古墓丽影：崛起》、《古墓丽影：暗影》以及这三部款游戏的所有 DLC。

IT之家了解到，这款游戏合集包是否会出现在其他平台上还有待观察，但到目前为止，这三部曲中的游戏均已经在 PS4、 Xbox One 和 PC 上发行。

值得注意的是，这部三部曲可能是为了纪念该系列的 25 周年而发行。其发行商 Square Enix 已经建立了一个周年纪念网站来庆祝这一里程碑时刻。周年纪念网站将专注于每月更新一个《古墓丽影》系列的游戏情报，包括开发商档案库里的资料，作品的开发人员访谈以及开发工作现场画面等等。

《古墓丽影》曾经被玩家戏称为全世界最早的盗墓 IP，在这一系列游戏中，玩家需要跟随劳拉的脚步在全世界探险，从《古墓丽影》中被困在日本沿海那迷雾笼罩的邪马台岛，到《古墓丽影 崛起》中在严寒的西伯利亚冰原中寻找永生的秘密，再到最后在《古墓丽影 暗影》中的秘鲁崇山峻岭间探寻灭世的力量。这款三部曲合集包含每一部游戏中的所有 DLC 内容，可以为玩家提供数十个小时的游戏体验，包括惊险的探索、充满挑战的解谜和为了生存而进行的激烈战斗，见证劳拉一步步成长为命中注定的古墓侠盗。