欧盟已批准微软收购 B 社贝塞斯达母公司：《上古卷轴》、《辐射》等知名 IP 收入囊中

IT之家3月8日消息 据外媒 theverge 报道，欧盟委员会已批准微软以 75 亿美元的价格收购《上古卷轴》和《辐射》系列开发商贝塞斯达（以下称 B 社）的母公司 ZeniMax Media。

微软的交易已获得欧盟的无条件批准，因为 “它不会对它与共同市场的兼容性产生严重怀疑”。此次收购需要欧盟的批准，然后微软才能完成与 B 社的交易，并将未来的游戏带入 Xbox Game Pass 订阅。

交易完成后，《耻辱》开发商 Arkane、《德军总部》开发商 MachineGames、《毁灭战士》开发商 id Software 和《心魔》开发商 Tango Gameworks 等 B 社子工作室的加入，微软的第一方工作室名单将跃升至 23 个，B 社则将保持独立运营。

IT之家了解到，Xbox 负责人 Phil Spencer 在一份声明中表示，“B 社的游戏在 Xbox 上和全球数百万玩家的心中一直有着特殊的地位，和我们一样，B 社也是热情的信徒，他们致力于打造多样化的创意体验，探索新的游戏特许经营权，并以大胆的方式讲述故事。”

作为这次大规模收购的结果，B 社的所有游戏现在都将通过 Xbox Game Streaming 包含在主机、PC 和 Android 上的 Xbox Game Pass 中。但目前被合同捆绑的游戏仍将遵守之前约定的独家条款。因此，Arkane 工作室的《死亡循环》仍将是索尼 PlayStation 5 的定时独占游戏。