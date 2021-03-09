索尼 Xperia Ace 2 小屏手机曝光：5.5 英寸屏幕、侧面指纹、骁龙 690

IT之家3月9日消息 众所周知，从去年开始就有消息称索尼计划推出一款小巧的 Xperia 手机，随后在今年年初曝光了多个索尼新机渲染图，也包括一款 5.5 英寸屏幕、后置双摄的 Xperia 手机渲染图。

▲图源Steve Hemmerstoffer（OnLeaks）

从外观上看，这似乎是 Xperia 1 III 和 Xperia 10 III，因为这是唯一的 5.5 英寸 Xperia 机型。

根据微博用户 @草莓農夫 的最新消息来看：“5.5 英寸紧凑型 Xperia 没有全球版本，它是 Xperia Ace 的后续产品。最有可能的是日本，如果不是，非常有限的发布”。这意味着上述渲染图描述的这款手机极有可能会仅限日本市场的 Xperia Ace 2，国内用户恐怕买不到这款索尼小屏手机的国行版本了。

之后，日本媒体 Android Next 引用了这个消息，并透露这款 Xperia 新机预计将搭载高通骁龙 690 5G 芯片，拥有刘海的 5.5 英寸屏幕，但并不会具备 21：9 的长宽比，设有一个专门的相机键，侧边指纹方案，保留3.5mm耳机口。

此外，日媒还表示 Xperia 10 III 也可能会搭载高通骁龙 690 5G 芯片。

IT之家了解到，索尼 Xperia Ace 最初于 2019 年发售，是日本通讯运营商 NTT DOCOMO 的合作限量版，后来也推出了解锁版，但并未在日本以外的市场销售。

▲索尼 Xperia Ace

OnLeaks 此前表示，该机 SIM 卡托盘位于左侧，顶部有 3.5mm 音频插孔。底部有一个 USB-C 接口，两侧是扬声器格栅，另一侧是麦克风孔，拥有 800 万像素的前置镜头和 1300 万像素的后置主摄，还给出了其尺寸为 140×68.9×8.9 毫米。