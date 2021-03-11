美运营商 Verizon 确认，只有高级套餐用户可享受 C 频段 5G 信号

IT之家3月11日消息 美国电信运营商 Verizon 此前在美国建设了覆盖范围最大、速度最快的 4G 网络，其 5G 网络的建设也十分积极。据外媒 TheVerge 消息，消息人士今日确认，用户需要购买 Premium Unlimited 不限流量的高级套餐才可以享受 C 频段 5G 信号。

IT之家了解到，C-Band 指的是 3400~3800MHz 频段（n77、n78），这个频段带宽充足、速率快、延迟低，是最受全球运营商支持的频段。此前 Verizon 尝试利用 4G 网络设备发射 5G 信号，但其效果还不如关闭 5G 时的网速，因此受到消费者不满。

Verizon 近期在 FCC 的频谱拍卖中为 C 波段付出了 454 亿美元，创造了记录，因此该公司不得不推广其高价 5G 套餐保证收益。该公司预计 2030 年，其无限流量的高级套餐用户占比会从 21% 增至 50%。

此后，Verizon 还表示，Xfinity Mobile、Spectrum Mobile 两个第三方网络的订阅用户同样可以享受 C 频段 5G 网络。如果旧套餐的用户想要使用 C 频段以及毫米波 5G，需要额外支付费用才可以使用。